Перемогу Терехова на виборах мера Харкова можуть анулювати і умови у в'язниці Зайцевої — головні новини за ніч

Результати виборів у Харкові просять анулювати, а винуватиця смертельної ДТП у Харкові Олена Зайцева відбуває покарання у не найжахливішій в'язниці

Громадянська мережа ОПОРА заперечує результати голосування у Харкові, а Зайцева відбуває покарання у тюрмі з умовами, які є й на волі/Колаж: Сьогодні

Сайт "Сьогодні" зібрав найважливіші та найцікавіші новини, які ви могли пропустити, поки спали.

Українська розвідка виявила 90 тисяч російських військових на кордоні

За даними Головного управління розвідки МО, станом на початок листопада 2021 року поблизу українського кордону та на тимчасово окупованих Росією територіях було зосереджено угруповання військ загальною чисельністю близько 90 тисяч людей.

Реклама

Військова розвідка України перерахувала війська противника біля нашого кордону / Колаж "Сьогодні"

Харківську ТВК просять скасувати тріумфальну перемогу Терехова

Оголошена 1 листопада перемога на виборах мера Харкова у першому ж турі кандидата від партії "Блок Кернеса – Успішний Харків!" Ігоря Терехова виявилася не такою вже беззастережною. Громадянська мережа ОПОРА звернулася до міської Територіальної виборчої комісії Харкова (ТВК) зі скаргами на порушення та з проханням скасувати підсумки виборів.

Ігора Терехова назвали переможцем увечері 1 листопада / Колаж "Сьогодні"

Реклама

Заробляє гроші та сидить в інтернеті: як відбуває покарання винуватиця ДТП у Харкові Олена Зайцева

Олена Зайцева, яка влаштувала смертельне ДТП у Харкові, в якому загинули шестеро людей, відбуває покарання у Покровському виправному центрі. Дівчину засудили до 10 років позбавлення волі. Вона відбуває покарання не в найжорсткіших умовах.

Олена Зайцева відбуває покарання через смертельну ДТП у Харкові/Колаж: Сьогодні

Телескоп NASA сфотографував надмасивне скупчення галактик

Космічна рентгенівська обсерваторія "Чандра" Національного управління з аеронавтики та дослідження космічного простору (NASA) сфотографувала надмасивне скупчення галактик RX J1532.9+3021 (RX J1532).

Реклама