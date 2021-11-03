Україна
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
😷 Київ у "червоній" зоні Вибори в Харкові Вибори в Харкові 💡 Велике оновлення мереж 🚑 Поради лікаря Комаровського
Результати пошуку

Оберiть рубрику

Рубрика

Всі рубрики
Україна
Регіони
Влада
Гроші
Світ
Некрологи
Life
Зірки
Сюжет дня
Інтерв'ю
Новини компаній
Авторські статті
Київ
Кримінал
Мультимедіа
Спорт
Подкасти
Гра
Лайфхакер
Техно
Їжа
Онлайн-конференції
Відео
Hub
Релігія
Вибори 2019

Оберiть дату

Дата

Сортувати по

Сортувати по

Найновіші
Найстаріші
По переглядам
За останні 24 години
За останній місяць
За поточний рік
СЬОГОДНІ Новини України

Перемогу Терехова на виборах мера Харкова можуть анулювати і умови у в'язниці Зайцевої — головні новини за ніч

Володимир Козир Володимир Козир Редактор розділу Україна
3 листопада, 06:00
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Результати виборів у Харкові просять анулювати, а винуватиця смертельної ДТП у Харкові Олена Зайцева відбуває покарання у не найжахливішій в'язниці
Громадянська мережа ОПОРА заперечує результати голосування у Харкові, а Зайцева відбуває покарання у тюрмі з умовами, які є й на волі/Колаж: Сьогодні
Громадянська мережа ОПОРА заперечує результати голосування у Харкові, а Зайцева відбуває покарання у тюрмі з умовами, які є й на волі/Колаж: Сьогодні

Сайт "Сьогодні" зібрав найважливіші та найцікавіші новини, які ви могли пропустити, поки спали.

Українська розвідка виявила 90 тисяч російських військових на кордоні

За даними Головного управління розвідки МО, станом на початок листопада 2021 року поблизу українського кордону та на тимчасово окупованих Росією територіях було зосереджено угруповання військ загальною чисельністю близько 90 тисяч людей.

Реклама

Військова розвідка України перерахувала війська противника біля нашого кордону / Колаж "Сьогодні"
Військова розвідка України перерахувала війська противника біля нашого кордону / Колаж "Сьогодні"

Харківську ТВК просять скасувати тріумфальну перемогу Терехова

Оголошена 1 листопада перемога на виборах мера Харкова у першому ж турі кандидата від партії "Блок Кернеса – Успішний Харків!" Ігоря Терехова виявилася не такою вже беззастережною. Громадянська мережа ОПОРА звернулася до міської Територіальної виборчої комісії Харкова (ТВК) зі скаргами на порушення та з проханням скасувати підсумки виборів.

Ігора Терехова назвали переможцем увечері 1 листопада / Колаж "Сьогодні"
Ігора Терехова назвали переможцем увечері 1 листопада / Колаж "Сьогодні"

Реклама

Заробляє гроші та сидить в інтернеті: як відбуває покарання винуватиця ДТП у Харкові Олена Зайцева

Олена Зайцева, яка влаштувала смертельне ДТП у Харкові, в якому загинули шестеро людей, відбуває покарання у Покровському виправному центрі. Дівчину засудили до 10 років позбавлення волі. Вона відбуває покарання не в найжорсткіших умовах.

Олена Зайцева відбуває покарання через смертельну ДТП у Харкові/Колаж: Сьогодні
Олена Зайцева відбуває покарання через смертельну ДТП у Харкові/Колаж: Сьогодні

Телескоп NASA сфотографував надмасивне скупчення галактик

Космічна рентгенівська обсерваторія "Чандра" Національного управління з аеронавтики та дослідження космічного простору (NASA) сфотографувала надмасивне скупчення галактик RX J1532.9+3021 (RX J1532).

Реклама

Скупчення галактик має назву RX J1532.9+3021 (RX J1532)/Колаж: Сьогодні
Скупчення галактик має назву RX J1532.9+3021 (RX J1532)/Колаж: Сьогодні

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Україна
Показати ще
Реклама
В тренді
Пряма трансляція ukraine24
Смотреть онлайн
Фото дня

Дивіться! У Києві люди застрягли у черзі на вакцинацію

Детальніше
Опитування
Stop Fake
Вакцини не діють проти штаму "Дельта"?
Дізнатись правду
Велике оновлення мереж
Електрика по-українськи: все, що потрібно знати сьогодні
У Мережу!
Щоденник незалежності 🇺🇦

2 листопада 1991. З нагоди річниці проголошення ЗУНР в Оперному театрі Львова відбувся святковий концерт...

Зануритись у той день
Опитування
Короновірус за тиждень

152 534

захворіло за тиждень в Україні

+7%

Валюта
Курс гривні Сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

26.29

Російський рубль (₽)

0.3664

Євро (€)

30.49

Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Реальна містика 🎃

Будинок вдови в Києві. Одна з резиденцій президента в столиці багато таємниць...

Світ незвіданого
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Україна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти