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Побічні ефекти на вакцину Covishield: які бувають і наскільки небезпечні

13 березня, 15:57

Стас Кожемякін Стас Кожемякін

Всі побічні ефекти після уколу мають незначний характер і не тривають довго

Побічні реакції на вакцину від коронавірусу Covishield від AstraZeneca обумовлені різними особливостями організмів людей під час імунної відповіді.

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Однак саме вакцина допомагає формувати імунітет, який допоможе боротися з COVID-19 і запобігти тяжким наслідкам захворювання, заявили 13 березня в Міністерстві охорони здоров'я.

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Серед побічних ефектів серед імунізованих спостерігаються:

  • почервоніння, біль та/або набряк в місці ін'єкції;
  • лихоманка або озноб;
  • головний біль, біль в м'язах або суглобах;
  • збільшення лімфатичних вузлів;
  • нудота;
  • підвищена втомлюваність;
  • безсоння.

Всі ці реакції є нормальними і, як правило, проходять через кілька днів. Якщо ж дискомфорт після вакцинації доставляє вам незручності, зверніться до свого сімейного лікаря або терапевта за рекомендаціями.

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Крім того, під час медичного огляду перед вакцинацією необхідно обов'язково повідомити лікаря про наявність у вас будь-яких алергічних реакцій.

"Усі ліки, включно з вакцинами, мають свої ризики. Зазвичай, будь-які побічні ефекти незначні й можуть тривати лише декілька днів. Люди, яким проведена вакцинація, протягом 30 хв після щеплення обов’язково повинні залишатись в медичному закладі, на випадок виникнення алергічних реакцій", – додали в МОЗ.

Раніше новини "Сьогодні" вивчили чотири найпопулярніших міфи про вакцину Covishield, яку вже застосовують в Україні, і спростували їх за допомогою експертів.

Відео: Сьогодні

Всі подробиці в спецтемі Вакцинація від коронавірусу

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МОЗ вакцинація вакцина коронавірус COVID-19 Covishield побічний ефект

Джерело: Сьогодні

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