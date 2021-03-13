Побічні ефекти на вакцину Covishield: які бувають і наскільки небезпечні

Всі побічні ефекти після уколу мають незначний характер і не тривають довго

Побічні реакції на вакцину від коронавірусу Covishield від AstraZeneca обумовлені різними особливостями організмів людей під час імунної відповіді.

Реклама

Однак саме вакцина допомагає формувати імунітет, який допоможе боротися з COVID-19 і запобігти тяжким наслідкам захворювання, заявили 13 березня в Міністерстві охорони здоров'я.

Читайте також: П'ять міфів з стосовно індійської вакцини. Ми спростували всі

Серед побічних ефектів серед імунізованих спостерігаються:

почервоніння, біль та/або набряк в місці ін'єкції;

лихоманка або озноб;

головний біль, біль в м'язах або суглобах;

збільшення лімфатичних вузлів;

нудота;

підвищена втомлюваність;

безсоння.

Всі ці реакції є нормальними і, як правило, проходять через кілька днів. Якщо ж дискомфорт після вакцинації доставляє вам незручності, зверніться до свого сімейного лікаря або терапевта за рекомендаціями.

В тренді Ляшко розповів, хто із публічних людей може вакцинуватися позачергово

Реклама

Крім того, під час медичного огляду перед вакцинацією необхідно обов'язково повідомити лікаря про наявність у вас будь-яких алергічних реакцій.

"Усі ліки, включно з вакцинами, мають свої ризики. Зазвичай, будь-які побічні ефекти незначні й можуть тривати лише декілька днів. Люди, яким проведена вакцинація, протягом 30 хв після щеплення обов’язково повинні залишатись в медичному закладі, на випадок виникнення алергічних реакцій", – додали в МОЗ.

Раніше новини "Сьогодні" вивчили чотири найпопулярніших міфи про вакцину Covishield, яку вже застосовують в Україні, і спростували їх за допомогою експертів.

Відео: Сьогодні

Всі подробиці в спецтемі Вакцинація від коронавірусу

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама