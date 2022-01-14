Україна
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
😡 Кібернапад на Україну 🔔 Загроза війни з Росією 💼 Справа проти Порошенка 🌊 Водохреща-2022
СЬОГОДНІ Новини України

Чому COVID-19 постійно мутує? Експерт відповів

Юлія Гаврилюк Юлія Гаврилюк Редактор Україна Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
14 січня, 12:25
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Лікарі рекомендують пройти курс вакцинації, щоб захистити свій організм від різних варіантів коронавірусу
Наша імунна система вміє розрізняти різні віруси
Наша імунна система вміє розрізняти різні віруси / Фото: Колаж: Сьогодні

Експерт назвав причину мутації COVID-19. Крім цього, він підкреслив, що мікс грипу та коронавірусу в організмі однієї людини є дуже загрозливим.

Про це сказав голова комісії з біобезпеки та біологічного захисту при Раді національної безпеки та оборони, академік НАН України Сергій Комісаренко, передає "Коронавірус_інфо".

Реклама

Причина мутації

"Невакцинована людина — це чудове джерело для розвитку і появи нових варіантів вірусу. Мутації відбуватимуться, тому що в нас, на жаль, ще багато людей, які не є вакцинованими", – зазначив Сергій Комісаренко.

Він додав, що мікс в організмі однієї людини грипу та COVID-19 є дуже небезпечним.

Навантаження на імунну систему

Наша імунна система вміє розрізняти різні віруси і боротися з ними, але при такому подвійному навантаженні вона може не витримати. Тому вкрай важливо вакцинуватися і проти COVID-19, і проти грипу.

Реклама

Які COVID-вакцини довше захищають від "Омікрону"

Британські вчені розповіли, які вакцини, що використовуються в країні, краще захищають від нового варіанту коронавірусу.

Виявилося, що навіть подвійна доза AstraZeneca не дає жодного ефекту проти симптоматичної інфекції від "Омікрону" через 20 тижнів після другого щеплення.

Ефективність вакцин Pfizer та Moderna впала до 10% за той же період.

Реклама

Вчені додали, що бустерні дози COVID-вакцин, як і раніше, забезпечують хороший захист від госпіталізації, і ризик після третього уколу знижується до 81%.

Міністр охорони здоров'я Великобританії Саджід Джавід підкреслив, що частина аналізу показує, що невакциновані люди мають у вісім разів більше шансів опинитися в лікарні з COVID-19, ніж люди, які нещодавно зробили щеплення бустерною дозою.

Раніше ми писали:

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Україна
Показати ще
Реклама
Вибране
Наші автори
Ігор Сєров Атака з погрозами. Що кажуть в СБУ про нічний злом урядових сайтів Ігор Сєров · Провідний редактор Сьогодні
Олександр Марущак У Києві загорівся будинок (відео) Олександр Марущак · Провідний редактор Київ Сьогодні
Тетяна Очеретяна Фото дня. Київський парк облюбували лебеді та цілі зграї птахів Тетяна Очеретяна · Редактор Україна Сьогодні
Творча команда
Бустерна доза вакцини від COVID-19
Новини економіки
Ньюзмейкер
Софія Ковнір

Софія Ковнір

Редактор Україна Сьогодні

 Дивитись усі статті
Відео-контент
Новини політики
Скандал із зарплатами поліцейських
Новини спорту
Ньюзмейкер
Юлія Гаврилюк

Юлія Гаврилюк

Редактор Україна Сьогодні

 Дивитись усі статті
Що думають українці?
Новинки технологій
Війна на Донбасі
Найкращі рецепти
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Пряма трансляція ukraine24
Смотреть онлайн
#людина_цього_дня
14 січня. Іван Огієнко. 140 років тому у Брусилові народився український політичний діяч, просвітник та мовознавець, міністр освіти та міністр віросповідань УНР, єпископ Іван Огієнко...
На зустріч із героєм!
ASMR-проєкт
10 найкайфовіших звуків зими
Спіймати святковий вайб
Пакуємо валізи!
Куди і як полетіти українцям?
✈️
Дізнатись
Реальна містика 🎃
Коронавірус за тиждень

41 042

захворіло за тиждень в Україні

+42%

Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

27.74

Російський рубль (₽)

0.367

Євро (€)

31.78

Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Що з коханням у 2022 році
Гороскоп для всіх знаків зодіаку
Хто закохається, одружиться

TV News

Covid’19

Головні теми

Погода

Гороскоп
Україна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладинки
Головні теми Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти