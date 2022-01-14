Чому COVID-19 постійно мутує? Експерт відповів

Лікарі рекомендують пройти курс вакцинації, щоб захистити свій організм від різних варіантів коронавірусу

Наша імунна система вміє розрізняти різні віруси / Фото: Колаж: Сьогодні

Експерт назвав причину мутації COVID-19. Крім цього, він підкреслив, що мікс грипу та коронавірусу в організмі однієї людини є дуже загрозливим.

Про це сказав голова комісії з біобезпеки та біологічного захисту при Раді національної безпеки та оборони, академік НАН України Сергій Комісаренко, передає "Коронавірус_інфо".

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Причина мутації

"Невакцинована людина — це чудове джерело для розвитку і появи нових варіантів вірусу. Мутації відбуватимуться, тому що в нас, на жаль, ще багато людей, які не є вакцинованими", – зазначив Сергій Комісаренко.

Він додав, що мікс в організмі однієї людини грипу та COVID-19 є дуже небезпечним.

Навантаження на імунну систему

Наша імунна система вміє розрізняти різні віруси і боротися з ними, але при такому подвійному навантаженні вона може не витримати. Тому вкрай важливо вакцинуватися і проти COVID-19, і проти грипу.

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Які COVID-вакцини довше захищають від "Омікрону"

Британські вчені розповіли, які вакцини, що використовуються в країні, краще захищають від нового варіанту коронавірусу.

Виявилося, що навіть подвійна доза AstraZeneca не дає жодного ефекту проти симптоматичної інфекції від "Омікрону" через 20 тижнів після другого щеплення.

Ефективність вакцин Pfizer та Moderna впала до 10% за той же період.

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Вчені додали, що бустерні дози COVID-вакцин, як і раніше, забезпечують хороший захист від госпіталізації, і ризик після третього уколу знижується до 81%.

Міністр охорони здоров'я Великобританії Саджід Джавід підкреслив, що частина аналізу показує, що невакциновані люди мають у вісім разів більше шансів опинитися в лікарні з COVID-19, ніж люди, які нещодавно зробили щеплення бустерною дозою.

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