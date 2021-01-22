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Чому Лещенко мовчить про ремонт елітноъ квартири: експерти підрахували витрати

22 січня, 18:49

Віталій Семченко Віталій Семченко

Квартирному скандалу виповнюється п'ять років

Квартирний скандал, який прославив члена Наглядової ради "Укрзалізниці" Сергія Лещенка, святкує п'яту річницю. Ще будучи депутатом зі скромною зарплатою, політик придбав в елітному житловому комплексі в центрі столиці квартиру за шалені 7,5 млн гривень.

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Про це йдеться в новинах "Сьогодні".

Генпрокурор навіть підозрювала Лещенка в незаконному збагаченні. Згодом справу зам'яли, але у громадськості залишилося головне питання – чи зробив екснардеп ремонт і коли ж буде новосілля?

У своєму відеоблозі колишній журналіст скаржиться: не вистачає грошей, щоб закінчити ремонт, який триває вже 4,5 року. Але сусіди у VIP-будинку спростовують слова Лещенка.

"Там вже все... Там вони вже завершують, там немає гучних робіт взагалі. Там вони постелили все, підлогу вже..."

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Експерти підрахували приблизну вартість ремонту в елітній квартирі члена Наглядової ради "Укрзалізниці".

"500 доларів на кв. м виходить, це робота з будівельниками, чорновими і оздоблювальними матеріалами. І, можливо, ще якісь меблі купити", – розповіла дизайнерка інтер'єру Ірина Бойко.

Тобто, за дуже скромними підрахунками, ремонт у квартирі Лещенка виллється в кругленьку суму – під 100 тис. доларів, або 3 млн гривень.

"Я впевнений що у Сергія Лещенка дорожче ремонт. Ну розумієте, а дорахуйте туди ще, власне кажучи, всю апаратуру, все інше...", – зазначив політолог Валентин Гладких.

Відео: Сьогодні

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Лещенко Сергій Лещенко квартира в Киеве
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