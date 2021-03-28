Україна 40-й раз поспіль перейшла на літній час. Коли це припиниться?

Сім головних питань про те, як ми переводимо годинник, щоб жити в одному ритмі з Європою

І знову – "час, вперед!" У ніч на 28 березня українці ювілейний, сороковий раз перейшли на літній час. В СРСР 1 квітня 1981 року влада влаштували радянським громадянам "першоквітневий жарт", перевели годинники на годину вперед. Обгрунтовували економічною доцільністю. Мовляв, буде країна менше витрачати електроенергії. З 1 жовтня годинник перевели на годину назад. Теж для економії. І так щороку.

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До речі, спадкоємиця Союзу – Росія вже сім років не переводить годинник, у них постійно зимовий час. Спробувала залишитися поточного року на зимовому часі й Україна. Але не вийшло, знову відклали. Сайт "Сьогодні" відповідає на сім головних питань про втрачений час.

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Плюси переведення годинників

Україна живе за єдиним часом для всієї країни, хоча де-факто розташована вона в двох часових поясах. Астрономічний полудень в Ужгороді (крайній захід країни) настає о 12 годині 37 хвилин за київським часом. У цей час сонце там перебуває на півдні. А астрономічний полудень в Краматорську (крайній схід) – об 11 годині 37 хвилин.

Тому літній час, на годину вперед сонця, вигідніший жителям сходу України, у них в червні сонце буде сходити не о третій годині ночі, а о четвертій. А заходити – після десятої години вечора. На заході за літнім часом світанок в червні прийде о п'ятій годині ранку, а захід – після дев'ятої години вечора. Що виглядає досить прийнятним.

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Зимовий час, навпаки, кращий для жителів заходу України. У грудні в східних регіонах сонце зійде о 7 годині ранку, зайде о 3 годині дня. А на заході країни – о 8 годині ранку і 4 годині дня. Що також є компромісом. Якщо залишити в Україні літній час, то ужгородці в грудні муситимуть починати робочий день у темряві! Тому що сонце там о 9 ранку тільки з'явиться з-за обрію.

У чому мінуси переведення годинників?

Головна проблема – необхідність двічі на рік перебудовувати біологічні ритми організму. На думку лікарів, на перебудову може йти до двох тижнів. Найбільше страждають люди з серцево-судинними захворюваннями. Відбувається порушення балансу між внутрішніми "біологічним годинником" людини і реальним часом, який показує годинник. За біологічним годинником організм налаштовує вироблення гормонів, стабілізує температуру тіла під час сну і неспання. При переведенні годин вперед виходить, що час вставати, а організм ще спить. І навпаки.

Чому знову мусимо "крутити стрілки"?

Українські парламентарі вирішили поки залишити все, як є, тому, що в Євросоюзі теж не визначилися з цим питанням. Очікувалося, що рішення в ЄС буде прийнято до 28 березня 2021 року. Синхронізація годин з Європою має для України важливе значення, адже від цього залежить розклад руху транспорту та інші логістичні питання.

Якби ми вирішили більше не переводити годинник, а в Європі продовжили переведення стрілок, то Україні мусили б щопівроку переузгоджувати розклад поїздів, літаків, автобусів, морських і річкових суден. Тому було прийнято розумне рішення: йти в унісон з Європою.

Чому в Європі знову переводять годинники?

У 2019 Європарламент прийняв постанову про скасування обов'язкового переведення годинників на літній і зимовий час в країнах ЄС. Планувалося, що з березня 2021 року, кожна країна-член Євросоюзу могла вибирати, залишити назавжди зимовий (астрономічний) або літній час. Та дискусія триває досі.

Коли європейці визначаться, в якому часі жити?

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Очікується, що це відбудеться в 2022 році. Але є сумніви. Нагадаємо: в Європі три часових пояси:

західноєвропейський час – Ірландія, Португалія і Велика Британія (час за Гринвічем)

– Ірландія, Португалія і Велика Британія (час за Гринвічем) центральноєвропейський час мають 17 держав, у них час "Гринвіч+1 година".

мають 17 держав, у них час "Гринвіч+1 година". східноєвропейський час – Болгарія, Греція, Румунія, Кіпр, Фінляндія, Естонія, Латвія, Литва, у них час "Гринвіч+2 години".

Це все зимовий час. Літній – плюс ще 1 година.

Головна проблема – немає єдності серед країн, що живуть за центральноєвропейським часом. Якщо консенсусу досягти не вдасться – вийде "годинна клаптикова ковдра". Адже, наприклад, Франція хоче жити за літнім часом, а сусідні Бельгія і Нідерланди – за зимовим. Що навряд чи прийнятно.

Чи будемо ми синхронізувати час з Європою

Без сумніву. Щоправда, поки неясно, на якому часі залишиться Україна, якщо в ЄС все ж введуть не зимовий, а літній час. Зараз у нас "Гринвіч+2 години". Але не обов'язково, що Україна також переведе час на годину вперед. Не виключено, що у нас залишається зимовий час. Тоді у нас він буде таким же, як центральноєвропейський літній. Але можливо, введуть у нас також літній час. Тоді буде, як зараз у Москві. При СРСР Україна жила за московським часом.

Що кажуть експерти

Економіст Олег Пендзин упевнений: від переведення годинників потрібно відмовлятися. І не важливо, в якому часовому поясі ми будемо після цього жити.

"Природний час – зимовий і правильніше було б залишитися на ньому, – каже Олег Пендзин. – Та, вочевидь, якщо ЄС перейде на літній час, наші політики ухвалять рішення також перейти на літній час, щоб зберегти часовий паритет. Наскільки це правильно з точки зору впливу на здоров'я людей, нехай дадуть відповідь лікарі-фізіологи. Головне, щоб ми припинили двічі на рік крутити стрілки. Економічного ефекту від цього жодного".

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