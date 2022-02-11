Чому неможливо хакнути "Дію"? В Мінцифри пояснили

"Дія" не зберігає персональні дані українців. Тому хакери не зможуть їх викрасти у жодному разі.
Про це заявив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров в інтерв'ю ТСН.ua.
Хакери періодично атакують "Дію"
Федоров пояснив, що тестування мобільного застосунку постійно проводиться зі світовими "етичними хакерами".
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"Постійно проводимо багбаунті, намагаємося знайти якісь вразливості, щоб зміцнити надійність Дії. Це робить і Пентагон, і Tesla, і SpaceX", – зазначив міністр.
Чому нереально викрасти персональні дані українців
За словами Федорова, "Дія" розроблена таким чином, що відображає інформацію, яка вже є реєстрах.
"Коли ви авторизуєтеся в Дії", вам підтягується закордонний паспорт або ID-картка з демографічного реєстру; водійське посвідчення – з реєстру МВС; COVID-сертифікат – з реєстру медичних даних", – пояснив міністр.
Він додав, що неможливо якось вразити "Дію", щоб вплинути, пошкодити або викрасти персональні дані українців, бо вони знаходяться в інших різних реєстрах.
Витоки інформації – рідкість
Федоров також зазначив, що після 2019 року витоків інформації в Україні взагалі не було.
"А до цього, згадайте, продавалися приватні бази даних банків. Дуже багато інформації було в мережі. Ми її максимально поблокували (зараз ви просто так це в Telegram не знайдете, а якщо хтось створить такий)", – додав міністр.
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