Чому зупинили закупівлі БЦЖ і коли в Україні буде вакцина від туберкульозу?

Україна може залишитися без щеплення від туберкульозу. Імунізувати дітей просто нічим. БЦЖ – одне з перших і обов'язкових щеплень, яке мають отримувати немовлята. Тепер їх виписують із пологових будинків фактично незахищеними від хвороби.

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Людмила Гаврилюк дізнавалася, чому зупинилися закупівлі БЦЖ і коли буде вакцина.

Породілля Ольга Прокопенко востаннє бере обід у пологовому будинку – перше, друге та десерт. Сьогодні її з новонародженою донечкою виписують додому. Ще до пологів жінка дізнавалася про усі необхідні щеплення. Утім, коли народила, виявилося – від туберкульозу її дитину не вакцинують.

Молода мати каже, що засмутилася, бо першу її дитину вакцинували повністю і всі щеплення було зроблено по плану. А сьогодні у довідці про виписку новонародженої Ані, як і решти дітей країни, вкажуть "без вакцини БЦЖ".

БЦЖ, або вакцину від туберкульозу, колють немовлятам на другий день після народження. Утім, нині холодильники у пологових – порожні, бо вакцини нема. Термін придатності болгарської вакцини сплив ще 31-го січня, а нової партії так і не завезли. Холодильники у пологових помили і навіть вимкнули з розеток. Чекають на нову партію.

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Лікар-неонатолог пологового будинку Галина Рубльова каже:

"Ця вакцина у нас закінчилася 29 січня, ми використали останній флакон. У нас мами дуже дивуються, вони розгублені, бо не знають, коли можна буде вакцинувати свою дитину і що буде далі. Враховуючи, що у нашій країні ВООЗ оголосила епідемію туберкульозу і збільшується кількість штамів, то це доволі серйозно. Тому, що з туберкульозом може зустрітися кожна дитина".

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Найбільше немовлят в Україні вакцинують саме БЦЖ. І просто у пологових. Тому приватні клініки цієї вакцини не закуповують. Тож зробити щеплення від туберкульозу тепер просто ніде. Востаннє завозили до країни цю вакцину ще два роки тому. Цього разу закуповували не у Болгарії, а в Індії. Її мали завезти у грудні-2020.

Представник ЮНІСЕФ в Україні Лотта Сільвандер пояснює ситуацію, що склалася з вакциною:

"У нас був запит у листопаді-2020 на 1,019 млн доз БЦЖ-вакцини. Та ми не змогли цього зробити, бо вакцина була з інституту в Індії і не була сертифікована Україною. Весь цей час ми чекали, поки Міністерство охорони здоров’я надасть дозвіл. Як тільки це станеться ми одразу ж надішлемо вам вакцину".

Вакцину не сертифікували, тому що виробник не надав усіх документів. Так новинам "Сьогодні" пояснили у Міністерстві охорони здоров'я. У відомстві кажуть, що вони напряму не закуповують вакцину, це робить постачальник. А необхідну кількість доз оплатили ще 2018 року.

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Керівник експертної групи з імунопрофілактики МОЗ Сергій Литовка розповідає:

"Виробник повинен був надати пакет документів для реєстрації і він не надав його. І надалі ми не можемо ніяким чином вплинути на те, оскільки виробник знаходиться за кордоном і він вибирається постачальником".

Поки точної дати отримання вакцини БЦЖ нема. Обіцяють, що невдовзі. Перший пакет документів для сертифікації препарату уже подали.

Відео: Сьогодні

Нагадаємо, представниця ВООЗ у Росії Меліта Вуйнович заявила, що окрім нової хвилі коронавірусув, Європі загрожує епідемія туберкульозу.

Також нагадаємо, що президент Володимир Зеленський закликав до вакцинації, і нагадав, що туберкульоз і кір не менше небезпечні, аніж коронавірус.

Всі подробиці в спецтемі Вакцина від коронавірусу

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