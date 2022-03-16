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Чому програш РФ у Міжнародному суді ООН важливий для України – пояснення Кулеби

Павло Чернишук Павло Чернишук Редактор Влада Сьогодні
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16 березня, 20:54
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Міністр заявив, що рішення суду стане точкою відліку
Дмитро Кулеба зазначив, що факт вторгнення Росії констатовано на найвищому юридичному рівні.
Дмитро Кулеба зазначив, що факт вторгнення Росії констатовано на найвищому юридичному рівні. / Фото: Колаж: Сьогодні

Рішення Міжнародного суду ООН, за яким Російська Федерація зобов’язана негайно припинити війну в Україні, – це саме те, чого вимагала Україна.

Про це написав на своїй сторінці в Facebook міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

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Рішення суду

Міністр зазначив, що Україна "отримала все, що просила", а також пояснив, чому це важливо для нашої країни:

  • на найвищому юридичному рівні констатовано факт вторгнення Росії та визначено, що безпідставна агресія Росії має припинитися;
  • суд не знайшов жодних доказів тверджень Росії про геноцид на території України;
  • 13 суддів підтримали рішення, проти були лише двоє (РФ і Китай);
  • рішення суду є юридично зобов’язальним відповідно до норм міжнародного права;
  • рішення стане точкою відліку для інших юридичних та подальших політичних оцінок російської агресії.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. / Фото: Укрінформ

"Україна тут перемогла і вимагає від Росії негайно виконати наказ суду та припинити агресію. Міжнародна юридична відповідальність потребує часу, і розгляд справи тепер продовжиться, але відповідальність Росії неминуча. На останній стадії розгляду справи буде вирішуватися питання репарацій. Не маю сумніву, що і тут ми переможемо, і зрештою грошима Росія також заплатить. Сьогоднішнє рішення – акт справедливості щодо українського народу", – заявив Кулеба.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна здобула повну перемогу у справі проти РФ у Міжнародному суді ООН. За його словами, ігнорування рішення зажене РФ у ще більшу ізоляцію.

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Ситуація в Україні 16 березня:

  • Російські окупанти продовжують наступальну операцію проти України. Завдання щодо розгрому ЗС України, виходу на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей та інші противник не виконав. Окупанта зупинено на Миколаївському напрямку.

  • Вночі проти 16 березня російські окупанти обстріляли з корабля ракетами українське узбережжя поблизу села Тузли на Одещині.

  • У Борисполі попрощалися з полковником, який загинув у бою в Луганській області.

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  • За 20 днів російського вторгнення сили оборони України ліквідували 10 осіб зі складу найвищого командування російських військ.

  • Відновлення України після війни коштуватиме понад 560 млрд доларів, заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

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