Чому програш РФ у Міжнародному суді ООН важливий для України – пояснення Кулеби

Рішення Міжнародного суду ООН, за яким Російська Федерація зобов’язана негайно припинити війну в Україні, – це саме те, чого вимагала Україна.
Про це написав на своїй сторінці в Facebook міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.
Рішення суду
Міністр зазначив, що Україна "отримала все, що просила", а також пояснив, чому це важливо для нашої країни:
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- на найвищому юридичному рівні констатовано факт вторгнення Росії та визначено, що безпідставна агресія Росії має припинитися;
- суд не знайшов жодних доказів тверджень Росії про геноцид на території України;
- 13 суддів підтримали рішення, проти були лише двоє (РФ і Китай);
- рішення суду є юридично зобов’язальним відповідно до норм міжнародного права;
- рішення стане точкою відліку для інших юридичних та подальших політичних оцінок російської агресії.
"Україна тут перемогла і вимагає від Росії негайно виконати наказ суду та припинити агресію. Міжнародна юридична відповідальність потребує часу, і розгляд справи тепер продовжиться, але відповідальність Росії неминуча. На останній стадії розгляду справи буде вирішуватися питання репарацій. Не маю сумніву, що і тут ми переможемо, і зрештою грошима Росія також заплатить. Сьогоднішнє рішення – акт справедливості щодо українського народу", – заявив Кулеба.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна здобула повну перемогу у справі проти РФ у Міжнародному суді ООН. За його словами, ігнорування рішення зажене РФ у ще більшу ізоляцію.
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