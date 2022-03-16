Чому програш РФ у Міжнародному суді ООН важливий для України – пояснення Кулеби

Міністр заявив, що рішення суду стане точкою відліку

Дмитро Кулеба зазначив, що факт вторгнення Росії констатовано на найвищому юридичному рівні. / Фото: Колаж: Сьогодні

Рішення Міжнародного суду ООН, за яким Російська Федерація зобов’язана негайно припинити війну в Україні, – це саме те, чого вимагала Україна.

Про це написав на своїй сторінці в Facebook міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Реклама

Рішення суду

Міністр зазначив, що Україна "отримала все, що просила", а також пояснив, чому це важливо для нашої країни:

на найвищому юридичному рівні констатовано факт вторгнення Росії та визначено, що безпідставна агресія Росії має припинитися;

суд не знайшов жодних доказів тверджень Росії про геноцид на території України;

13 суддів підтримали рішення, проти були лише двоє (РФ і Китай);

рішення суду є юридично зобов’язальним відповідно до норм міжнародного права;

рішення стане точкою відліку для інших юридичних та подальших політичних оцінок російської агресії.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. / Фото: Укрінформ

"Україна тут перемогла і вимагає від Росії негайно виконати наказ суду та припинити агресію. Міжнародна юридична відповідальність потребує часу, і розгляд справи тепер продовжиться, але відповідальність Росії неминуча. На останній стадії розгляду справи буде вирішуватися питання репарацій. Не маю сумніву, що і тут ми переможемо, і зрештою грошима Росія також заплатить. Сьогоднішнє рішення – акт справедливості щодо українського народу", – заявив Кулеба.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна здобула повну перемогу у справі проти РФ у Міжнародному суді ООН. За його словами, ігнорування рішення зажене РФ у ще більшу ізоляцію.

Реклама

Ситуація в Україні 16 березня: