Чому симптоми COVID-19 не проходять після одужання і як їх лікують в Україні

Постковідний синдром визнали новою хворобою. В Україні ще немає єдиного протоколу лікування, але перехворілі можуть взяти лікарняний, поки синдром не пройде

COVID-19 не проходить безслідно. Після нього може настати постковідний синдром. Навіть після одужання перехворілі відчувають слабкість, біль у м'язах, задишку і головний біль. Такий стан може тривати місяць і навіть півроку, а 70% перехворілих потрібна реабілітація.

"Постковідний синдром" визнано діагнозом

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COVID-19 може пройти, але симптоми – надовго залишитися. Так було у Аліни Кондратенко, яка перехворіла коронавірусом в листопаді. Ще півтора місяці у неї залишалися симптоми.

"Були напади прискореного серцебиття, підвищений тиск, стомлюваність, тривога і низька температура. Все це тривало півтора місяці, хоча мені 35 років і немає хронічних хвороб", – описує свій стан Кондратенко.

Але у постковідного синдрому немає одного переліку симптомів, що найбільше пошкодив вірус: серцево-судинну чи нервову систему. Цей стан окремим діагнозом внесли в Міжнародний класифікатор хвороб. Людям з постковідним синдромом зараз навіть дають лікарняний, каже інфекціоніст Інна Андрусович.

Тривати синдром теж може по-різному. 70% перехворілих коронавірусом вимагають реабілітації від трьох місяців до півроку, заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов під час брифінгу.

"Якщо це кардіологічні проблеми, то симптоми кардіолог може вилікувати за місяць. Але у мене є кілька пацієнтів з неврологічними порушеннями, які вже три місяці не можуть вилікуватися", – зазначає Андрусович.

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Як в Україні лікують постковідний синдром

Поки конкретних протоколів лікування синдрому в Україні немає. У різних лікарнях лікують симптоми, які залишаються після COVID-19.

Над розробкою програми реабілітації після коронавірусу працюють в науково-практичному медичному центрі "Реабілітація" МОЗ. Зараз там лікують амбулаторно і стаціонарно пацієнтів з постковідним синдромом. Цей центр знаходиться в Ужгороді, і поки регіон не був у "червоній зоні", туди приїжджали лікуватися і з інших регіонів, розповідає Тетяна Олександрович, кандидат медичних наук, авідувачка стаціонарним відділенням науково-практичного медичного центру "Реабілітація" МОЗ України.

"Ми спостерігаємо за пацієнтами після того, як вони повністю пройшли курс, через місяць і через три місяці. Ми бачимо позитивну динаміку і хочемо так само проводити дослідження через рік після проходження реабілітації", – говорить Олександрович.

У медцентр пацієнтів на амбулаторне лікування направляють сімейні лікарі. У курс реабілітації входить 16-18 процедур, залежно від складності симптомів. Це галоаерозольтерапія, фітоаерозольтерапія, киснева терапія, масажі, лікувальна фізкультура, гімнастика та інші. А весь курс лікування триває 18-21 день.

У центрі сподіваються, що їх методику лікування будуть використовувати для реабілітації й інші медустанови України.

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Реабілітація після COVID-19 буде безкоштовною

На реабілітацію відправлятимуть більшість перехворілих на COVID-19. У МОЗ хочуть додати реабілітацію після COVID-19 окремим пакетом послуг в Програму медичних гарантій.

"Я організував робочу групу з напрацювання пакета ініціатив з постковідної реабілітації, в тому числі і в рамках допомоги від Національної служби здоров'я. Тобто НСЗУ буде оплачувати послуги з постковідної реабілітації", – заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов під час брифінгу.

Міністр не назвав точні терміни, коли реабілітація буде доступна для всіх українців. За його словами, робоча група протягом року повинна представити підсумки за своїми напрацюваннями щодо комплексного лікування легеневих ускладнень, пошкоджень центральної нервової системи та психологічної реабілітації.

МОЗ знову розширив список регіонів "червоної зони". Деякі області вже встигли суттєво посилити обмеження – закрили кафе, торговельні центри і навіть ввели спецперепустки на транспорт. Які регіони закрилися на жорсткий карантин і що там заборонено – читайте в матеріалі "Сьогодні" .

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