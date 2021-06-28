Чому українці купують тухлу рибу. Експеримент "Сьогодні"

Купуючи рибу через інтернет, на стихійному ринку, трасі або вокзалі, замість насолоди можна отримати ботулізм

Українцям часто продають зіпсовану рибу під виглядом копченої, смаженої або соленої – ділки збирають дохлих лускатих у різних водоймах, а роками відпрацьована схема фактично дає 100 відсотків прибутку.

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Чому люди, не задумуючись, готові купувати прострочену, а то й червиву рибу, з’ясовував Сергій Антонов для "Сьогодні. Підсумки".

Напередодні у соцмережах писали про екологічну катастрофу на Київському водосховищі – нібито увесь правий берег від дамби до ГЕС і кілометра три вище Межигір’я встелений мертвим судаком.

Кореспондент новин "Сьогодні" вирушив перевірити, що ж там трапилося, і на третьому пляжі, який він відвідав, біля села Казаровичі, узбережжя дійсно було всіяне мертвою рибою.

Від чого мре риба

Відпочивальники розповіли, що триває ця моровиця на Київському морі вже понад тиждень.

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Водночас Олексій, який рибалить тут скільки себе пам’ятає, дохлій рибі у воді не дивується. Каже, таке тут трапляється, хоча цьогорічна моровиця сильніша. А чому 99% мертвої риби – саме судак, пояснює тим, що цей вид любить проточну воду, а на Київському морі, кисню їй не вистачає і вона гине.

Версій про причини моровиці не бракує – від хімікатів, якими селяни обробляють свої угіддя, до невідомого токсичного зливу якоїсь рідини з сусідньої Білорусі, проте Володимир Мухін, начальник управління Київського рибоохоронного патруля, каже, що найімовірніша гіпотеза – рибі таки бракує кисню.

"Це вплив пониженого до критичного рівня кисню. Причин дуже багато, одна з них – погодні умови: останнім часом стоїть неймовірна спека", – пояснює він.

Дохлятина на ринках?

Знімальна група новин "Сьогодні" вирішила перевірити, чи не з'явиться за таких обставин дохлий судак на столичних ринках.

Так, виконавчий директор спілки споживачів України Максим Несміянов каже, що випадки збирання дохлої риби та подальший її продаж непоодинокі.

"Це на постійній основі. У мене була історія, коли дівчина, яка проживає в Коблево, знала, що йде мор бичка, однак пішла і купила його, ну тому що їй дуже хотілося бичка. І вона просто почала звертати увагу на деталі. Вона дивиться – на бичку черви, а вона їх їсть", – розповів Несміянов.

Судак, до речі, найкраще смакує в’яленим, а цей метод приготування риби ще й чудово приховує всі її недоліки.

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Коли знімався сюжет, на вулиці було +30, а риби на ринку – що в’яленої, що копченої – всюди безліч. Причім половину зберігають не у холодильниках, а над товаром літають мухи та осідає пил з дороги.

Наприклад, на прилавку лежить копчена скумбрія, продавчиня якої переконує, що риба свіжа.

"Ти можеш подивитися дату виробництва. Бачиш? Циферки є. Фарбою набито 12-41-71. Бачиш? Так це дата виробництва", – каже жінка, хоча набір цифр зовсім не схожий на дату.

За кілька метрів знову продають скумбрію, уже в холодильнику. Утім без дати виготовлення. Коли ж просимо надати документи – їх немає.

У крамницях ситуація не ліпша. Наприклад, станом на 18 червня лежить купа риби з терміном зберігання до 11-го.

Експеримент: копчений судак в інтернеті

Журналіст "Сьогодні" вирішив провести експеримент – під час поїздки на Київське море, він назбирав того самого дохлого судака та абияк "закоптив його" і навіть сфотографував нібито процес копчення, а потім розмістив оголошення про продаж копченої риби у інтернеті.

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Причому на базарі він також докупив і нібито свіжого судака, однак під час "копчення" з’ясувалося, що придбаний майже не

відрізняється від знайденого на березі.

"На перший погляд вона здається абсолютно нормальною, але коли вона розморожується, одразу кидається в очі м’якість її тіла, у судака тверде має бути тіло, плотне, а тут м’яке", – поділилася експертною думкою фермерка Юлія Гринюк.

Не минуло й кількох годин після розміщення оголошення, як знайшовся перший покупець копченої тухлятини від журналіста "Сьогодні".

Жінка, що телефонувала, висловила бажання купити кілограм копченої риби по 400 грн, однак журналіст спробував "збути" їй усі 7 кг, пообіцявши знижку. Зустрітися домовилися неподалік від Міністерства закордонних справ.

"Клієнтка", яка назвалася Ларисою, чекала у автівці, та як згодом розповіла, працює тут неподалік. І журналістові таки вдалося її вмовити придбати всі 7 кілограмів того самого "копченого судака", і вона без вагань готова була викласти за нього 2400 гривень!

"Ну давайте, свята, пригощу друзів. Тим більше ми в гості зібралися", – погоджується вона.

Звісно, в цей момент журналіст перериває експеримент та розповідає, хто він є насправді і яку рибу вона щойно мало не придбала.

Та навіщо вона збиралася купити невідомо яку та невідомо в кого рибу через інтернет, Лариса пояснити не може. Судячи з усього, її спокусила саме низька для цієї риби ціна. При цьому ні дешевизна, ні запопадливість "продавця" її чомусь не насторожили.

Тож, пам’ятайте, що придбаваючи рибу через інтернет, а також на базарі, трасі чи вокзал, замість насолоди можете отримати ботулізм, на який лише цього року уже захворіли 44 українці й шестеро з них померли.

Нагадаємо, в Київській області правоохоронці затримали групу браконьєрів, які ловили рибу в Чорнобильській зоні, а для переробки улову використовували підпільний цех.