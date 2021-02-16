Чому в Україні не почалася COVID-вакцинація? Відповів міністр Степанов

15 лютого в Україні мала розпочатися вакцинація від коронавірусу. Однак кампанію довелося відкласти – влада досі не отримала першу партію препаратів.

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Чому так сталося і коли українці зможуть зробити щеплення від COVID-19 – розповів міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Чому не почалася вакцинація?

"У нас була впевненість, що вакцина повинна бути до 15 лютого. Звідки ґрунтувалася ця впевненість? Перше – це за укладеними договорами між Україною та виробниками, де чітко передбачена кількість і терміни поставок. Виникли певні проблеми логістичного характеру", – сказав Степанов.

Міністр додав, що в рамках ініціативи COVAX Україна також повинна була отримати 117 тис. доз препарату Pfizer в середині лютого. Однак виникли "певні бюрократичні труднощі", які не залежать від нашої країни.

Коли почнеться вакцинація?

Степанов підкреслив, що вся інфраструктура вже готова. Зокрема, сформовані мобільні бригади, які робитимуть щеплення, а також списки людей, яким зроблять щеплення на першому етапі.

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"Я думаю, що проблеми будуть розв'язані буквально за кілька днів. Відразу ж після брифінгу у мене чергові переговори з виробником – саме щодо доставки вакцини до України. Я розраховую, що цього тижня ми зробимо перше щеплення від коронавірусної хвороби", – зазначив міністр.

Нагадаємо, раніше Степанов розповів про безпечність вакцини проти коронавірусу.

Також він прокоментував розслідування НАБУ стосовно закупівель COVID-вакцин. Міністр вважає, що це один з інструментів інформаційної війни проти нього особисто і його команди в МОЗ.

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