Чому в Україні не почалася COVID-вакцинація? Відповів міністр Степанов

15 лютого в Україні мала розпочатися вакцинація від коронавірусу. Однак кампанію довелося відкласти – влада досі не отримала першу партію препаратів.
Чому так сталося і коли українці зможуть зробити щеплення від COVID-19 – розповів міністр охорони здоров'я Максим Степанов.
Чому не почалася вакцинація?
"У нас була впевненість, що вакцина повинна бути до 15 лютого. Звідки ґрунтувалася ця впевненість? Перше – це за укладеними договорами між Україною та виробниками, де чітко передбачена кількість і терміни поставок. Виникли певні проблеми логістичного характеру", – сказав Степанов.
Міністр додав, що в рамках ініціативи COVAX Україна також повинна була отримати 117 тис. доз препарату Pfizer в середині лютого. Однак виникли "певні бюрократичні труднощі", які не залежать від нашої країни.
Коли почнеться вакцинація?
Степанов підкреслив, що вся інфраструктура вже готова. Зокрема, сформовані мобільні бригади, які робитимуть щеплення, а також списки людей, яким зроблять щеплення на першому етапі.
"Я думаю, що проблеми будуть розв'язані буквально за кілька днів. Відразу ж після брифінгу у мене чергові переговори з виробником – саме щодо доставки вакцини до України. Я розраховую, що цього тижня ми зробимо перше щеплення від коронавірусної хвороби", – зазначив міністр.
Нагадаємо, раніше Степанов розповів про безпечність вакцини проти коронавірусу.
Також він прокоментував розслідування НАБУ стосовно закупівель COVID-вакцин. Міністр вважає, що це один з інструментів інформаційної війни проти нього особисто і його команди в МОЗ.
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