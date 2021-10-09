Майже 150 тис. за добу. В Україні збільшилася кількість вакцинованих

За добу 8 жовтня 148 735 людей вакциновано проти COVID-19.
Про це пише МОЗ.
З початку вакцинальної кампанії щеплення отримали 7 495 413 людей, з них одну дозу – 7 495 411 людей, повністю імунізовані і отримали дві дози 6 083 379 людей (з них двоє отримали одну дозу за кордоном). Всього проведено 13 578 790 щеплень.
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Протягом доби працювали:
- 962 мобільні бригади;
- 3153 пункти щеплення;
- 350 центрів вакцинації.
У МОЗ пояснили, чому зростає захворюваність
Раніше ми повідомляли, що Україна зайшла в епідемічний сезон ГРВІ, тому в країні зростає кількість випадків захворювання на COVID-19.
"Ми зайшли в епідсезон ГРВІ і, прогнозовано, у нас зростає кількість випадків коронавірусу. Ми до цього готувалися і розуміємо, що це невідворотний процес. Кількість випадків зростатиме", – заявив міністр.
Ляшко додав, що є багато факторів, які впливають на збільшення захворюваності на COVID-19.
"Є багато факторів, які на це впливають: діти пішли до школи, температурні умови і циркуляція вірусу в цей період часу найбільше передається від людини до людини. Ці цифри не мають нас лякати, якщо у нас зростатиме кількість щеплень. Якщо зростатиме, то зможемо говорити, що епідсезон буде спокійним", – додав Ляшко.
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