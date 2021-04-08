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Майже 1900 в одному регіоні: де в Україні найбільше нових пацієнтів з COVID-19

8 квітня, 08:41

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна

Київ все ближче до позначки 2000

В Україні відразу в семи регіонах за останню добу, 7 квітня, зафіксували понад тисячу нових випадків коронавірусу. Найбільше їх було у столиці.

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Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов у Facebook.

Так, великий приріст виявили в таких регіонах:

  1. м. Київ – 1886;
  2. Харківська область – 1427;
  3. Львівська область – 1255;
  4. Хмельницька область – 1158;
  5. Одеська область -1142;
  6. Донецька область – 1016;
  7. Дніпропетровська область – 1005.

Водночас найменше нових хворих за добу було в Кіровоградській (217) та Луганській (264) областях.

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Нагадаємо, усього в Україні за минулу добу, 7 квітня, підтвердили 19 419 нових випадків зараження коронавірусом.

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Також повідомлялося, що в Чернівецькій області від ускладнень, викликаних коронавірусною інфекцією, померла вагітна 29-річна лікар-педіатр Мар'яна Малинник

Всі подробиці в спецтемі Коронавірус в Україні

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Київ епідемія Украина коронавірус COVID-19
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