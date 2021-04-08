Майже 1900 в одному регіоні: де в Україні найбільше нових пацієнтів з COVID-19

В Україні відразу в семи регіонах за останню добу, 7 квітня, зафіксували понад тисячу нових випадків коронавірусу. Найбільше їх було у столиці.
Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов у Facebook.
Так, великий приріст виявили в таких регіонах:
- м. Київ – 1886;
- Харківська область – 1427;
- Львівська область – 1255;
- Хмельницька область – 1158;
- Одеська область -1142;
- Донецька область – 1016;
- Дніпропетровська область – 1005.
Водночас найменше нових хворих за добу було в Кіровоградській (217) та Луганській (264) областях.
Нагадаємо, усього в Україні за минулу добу, 7 квітня, підтвердили 19 419 нових випадків зараження коронавірусом.
Також повідомлялося, що в Чернівецькій області від ускладнень, викликаних коронавірусною інфекцією, померла вагітна 29-річна лікар-педіатр Мар'яна Малинник
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