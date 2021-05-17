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Майже 260 українських військових пропали безвісти на Донбасі і в Криму – Денісова

17 травня, 20:03

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

Для ефективної роботи пошуку зниклих, необхідно оновити склад робочої групи, вважає уповноважена Верховної ради з прав людини

Майже 260 українських військових пропали безвісти на тимчасово окупованих територіях Криму, Донецької та Луганської областей.

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Про це в Facebook повідомила уповноважена Верховної ради з прав людини Людмила Денісова.

"Обговорили роботу щодо пошуку зниклих безвісти на тимчасово окупованих територіях Криму, Донецької та Луганської областей, яких налічується 258 громадян України", – написала Денісова.

За її словами, родичі зниклих військових висловили стурбованість щодо того, що з літа 2020 роки не було засідання робочої групи при президенті України з питань зниклих без вести на Донбасі і військових і цивільних заручників (полонених).

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Фото: Facebook Левицької
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Денісова зазначила, що для ефективної роботи групи необхідно оновити її склад.

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"Туди мають увійти представники родин осіб зниклих безвісти, громадських організацій та владних структур. З такою пропозицією звертатимуся до голови Офісу Президента України Андрія Єрмака", – додала вона.

Також раніше Денісова повідомила, що український політв'язень Валентин Вигівський, який 7-й рік перебуває в незаконному заключенні в РФ, має намір оголосити голодовку.

Всі подробиці в спецтемі Нове загострення у війні з Росією

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