Майже 260 українських військових пропали безвісти на Донбасі і в Криму – Денісова

Майже 260 українських військових пропали безвісти на тимчасово окупованих територіях Криму, Донецької та Луганської областей.
Про це в Facebook повідомила уповноважена Верховної ради з прав людини Людмила Денісова.
"Обговорили роботу щодо пошуку зниклих безвісти на тимчасово окупованих територіях Криму, Донецької та Луганської областей, яких налічується 258 громадян України", – написала Денісова.
За її словами, родичі зниклих військових висловили стурбованість щодо того, що з літа 2020 роки не було засідання робочої групи при президенті України з питань зниклих без вести на Донбасі і військових і цивільних заручників (полонених).
Денісова зазначила, що для ефективної роботи групи необхідно оновити її склад.
"Туди мають увійти представники родин осіб зниклих безвісти, громадських організацій та владних структур. З такою пропозицією звертатимуся до голови Офісу Президента України Андрія Єрмака", – додала вона.
Також раніше Денісова повідомила, що український політв'язень Валентин Вигівський, який 7-й рік перебуває в незаконному заключенні в РФ, має намір оголосити голодовку.
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