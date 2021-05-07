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Майже 40 тисяч за добу: в Україні різко підскочили темпи вакцинації

7 травня, 09:49

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна

Глава МОЗ опублікував нові дані по вакцинації від коронавірусу за добу. Де найбільше щеплень зробили

Фото: REUTERS/Evgeny Kozyrev

Фото: REUTERS/Evgeny Kozyrev

В Україні за минулу добу, 6 травня, вакцинували проти коронавірусу 37 967 людей. Це в 11 разів більше, ніж два дні раніше – тоді за добу щеплення зробили всього 3425 українцям.

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Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Дві дози препарату отримали вже 428 людей, іншим ще треба завершити вакцинацію.

Де зробили найбільше щеплень за добу:

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Фото: Poster
  • Київ – 6026 щеплень;
  • Дніпропетровська область – 4358 щеплень;
  • Київська область – 3557 щеплень;
  • Львівська область – 2789 щеплень;
  • Херсонська область – 2410 щеплень;
  • Вінницька область – 1 858 щеплень.

Щеплення проводили 257 мобільні бригади по імунізації і 1576 пунктів щеплення. У лист очікування вакцинації від COVID-19 записалися 522 273 людини.

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Нагадаємо, раніше ми писали, що головним розповсюджувачем фейків про вакцинах є Росія, щоб нав'язати світу свій препарат "Супутник".

Крім того, повідомлялося, що в Україні не будуть вакцинувати по 10 млн людина на місяць. Степанов пояснив, чому.

Всі подробиці в спецтемі Вакцинація від коронавірусу

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