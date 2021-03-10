Майже 60 нових "імен". Україна розширила список наркотиків і психотропів

Кабмін сподівається, що це допоможе поліції боротися з поширенням заборонених препаратів

Кабінет міністрів пропонує розширити список заборонених в Україні наркотичних і психотропних речовин, а також прекурсорів.

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Як повідомляє Кореспондент, відповідний проєкт постанови уряд прийняв на засіданні 10 березня.

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Зокрема, автори документа пропонують внести:

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17 нових найменувань до списку особливо небезпечних наркотичних засобів, обіг яких заборонено;

36 позицій до списку особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено;

5 позицій до списку прекурсорів, обіг яких обмежено і щодо яких встановлюються заходи контролю.

Дане рішення покликане дати правоохоронним органам можливість приймати подальші процесуальні рішення на етапі досудового слідства.

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Нагадаємо, минулого тижня міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков виступив за легалізацію медикаментів на основі канабісу.

Як ми вже повідомляли, в 2020 році з незаконного обігу вилучили майже 6 тонн, або понад 7 млн доз заборонених речовин. При цьому практично кожен сьомий збут здійснювався через інтернет.

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