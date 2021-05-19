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Половина тих, хто захворів за добу, вже у лікарні: нові дані щодо COVID-19 в Україні

19 травня, 08:14

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна

В Україні продовжує зростати щоденний показник з захворюваності на ковід – скільки українців захворіло за останню добу

В Україні за останню добу, 18 травня, виявили 5138 нових випадків коронавірусу. Це на 1043 хворих більше, ніж добою раніше. Водночас до лікарень госпіталізували майже половину нових пацієнтів – 2269 осіб.

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Про це повідомилив Міністерстві охорони здоров'я.

Усього за час епідемії в країні зафіксували 2 165 233 пацієнти з ковідом. Вчора від хвороби померли 227 осіб (усього – 48 696).

Вилікуватися вдалося 17 102 пацієнтам за добу (усього – 1 899 446).

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Нагадаємо, станом на ранок 19 травня тільки одна область перебуває у "помаранчевій зоні" карантину – Донецька. Усі інші регіони входять у "помаранчеву".

Водночас прем'єр-міністр Денис Шмигаль очікує, що позитивна динаміка ще триватиме. Він заявив, що частина областей України найближчим часом може перейти в "зелену зону" карантину.

Всі подробиці в спецтемі Коронавірус в Україні

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