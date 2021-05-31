Майже сухо, але не жарко: погодні гойдалки в понеділок продовжаться (карта)

У понеділок дощів загалом по Україні поменшає, але температура ще більше знизиться

В останній понеділок травня зливи і грози практично відступлять у більшості областях, але тепер не порадує температура – тепліше поки не стане.

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Про це повідомляє Укргідрометцентр.

У центрі України і на півночі температура опуститься до 15-17 градусів, зате дощів тут не передбачається.

А ось на заході буде і досить холодно – в середньому від 14 до 16 градусів, ще й дощі продовжаться, щоправда невеликі, гроз не обіцяють.

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На сході буде значно тепліше – від 18 до 21 градуса – і без опадів. А ось на півдні, незважаючи на теплу погоду – до 24 градусів, продовжить дощити.

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У Києві 31 травня обіцяють від 15 до 17 градусів, зате нарешті начебто обійдеться без опадів.

Нагадаємо, сайт "Сьогодні" традиційно порівняв три прогнози: народного синоптика Леоніда Горбаня (з інфографікою), Укргідрометцентру і узагальнений прогноз погодних сайтів і з'ясував, що чекає на Україну в першому літньому місяці – червні.

Ми також писали про те, якою буде погода в Україні на Трійцю, яку традиційно заливає дощами.