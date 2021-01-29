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Майже кожен другий українець має антитіла до коронавірусу – медик

29 січня, 22:32

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

Незважаючи на те, що багато хто говорить, що не хворіли на коронавірус і не відчували ніяких схожих симптомів, у 43% населення України є антитіла.

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Про це розповіла в ефірі "Свободи слова Савіка Шустера" завідувач кафедри епідеміології ЛНМУ Наталія Виноград.

Вона зазначила, що про це говорять дані епідеміологічних досліджень. Через те, що вірус циркулює вже майже рік, багато з ним стикалися і мають імунну відповідь організму.

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"Люди піддалися ризику інфікування. Професійний – медики. Ви знаєте, скільки в нас, на жаль, захворіло і загинуло медиків. Це соцфальна сфера обслуговування, організовані колективи. В нас почався підйом (захворюваності – Ред.) після того, які діти пішли в школу, у вищі навчальні заклади, поселилися разом у гуртожитки і потім понесли хворобу додому", – зазначила Виноград.

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