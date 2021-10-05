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Майже втричі – в Україні різко підскочили темпи вакцинації

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна Редактор розділу Україна
5 жовтня, 08:58
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З початку прищеплювальної кампанії в Україні медики зробили більше 13 мільйонів щеплень – у МОЗ опублікували нові дані
В Україні триває вакцинація
В Україні триває вакцинація / Фото: Колаж: Сьогодні

В Україні за минулу добу, 4 жовтня, 100 331 людини вакциновано проти COVID-19. Це майже втричі більше, ніж днем раніше.

Про це повідомляє МОЗ.

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Першу дозу в понеділок отримали 51 472 українці, повністю імунізовані – 48 859 людей. Учора працювала 831 мобільна бригада, 2925 пунктів щеплення і 339 центрів вакцинації.

Вакцинація в Україні. Джерело: МОЗ

З початку прищеплювальної кампанії вакцинували 7 242 115 громадян України, з них отримали дві дози – 5 820 725 людина. Усього медики зробили 13 062 838 щеплень.

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Масова вакцинація спрацює?

У МОЗ розповіли, що в Моршині Львівської області проводять експеримент – масово вакцинують населення і перевіряють, чи будуть випадки коронавируса. У місті принаймні однієї дозою щеплені 72,4% жителів, повністю завершили вакцинацію двома дозами – 66%.

У кінці літа в Моршині не було зареєстрованих нових хворих на COVID-19. Останній випадок захворювання був зафіксований 20 червня.

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