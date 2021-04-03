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Майже у всіх областях України перевищений рівень госпіталізацій: де найгірше

3 квітня, 13:40

Стас Кожемякін Стас Кожемякін

Показник госпіталізації не перевищений лише в Кіровоградській, Луганській і Херсонській областях

Третя хвиля пандемії коронавірусу в Україні набирає обертів – в більшості регіонів країни ситуація з госпіталізаціями хворих COVID-19 за добу погіршилася, а цей показник все ще перевищується.

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Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я.

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Станом на 2 квітня граничний показник госпіталізації хворих (60 на 100 тис. населення) перевищується в 22 регіонах з 25 (не враховуючи окуповані Крим і Севастополь). Найскладніша ситуація – в Хмельницькій області, де цей показник перевищено більш ніж удвічі.

До десятки регіонів з найбільшою кількістю госпіталізованих входять:

  1. Хмельницька область (128,1);
  2. Житомирська (115,5);
  3. Київ (114,4);
  4. Вінницька (110,9);
  5. Миколаївська (109,5);
  6. Чернівецька (98,2);
  7. Чернігівська (96,5);
  8. Київська (90,9);
  9. Сумська (89,3);
  10. Черкаська (83,3).
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Не перевищується цей рівень тільки в трьох областях: Кіровоградській, Луганській і Херсонській.

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Загалом ситуація з госпіталізаціями погіршилася в 16 регіонах.

Однак "червоними" з епідеміологічного рівня лишаються, як і раніше, 11 регіонів: Київ, а також Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Київська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Сумська, Чернівецька і Чернігівська області.

Нагадаємо, що в більшості областей діють епідеміологічні обмеження. Сайт "Сьогодні" розбирався, скільки потрібно часу, щоб вийти з "червоної зони".

Відео: Сьогодні

Раніше пенсіонер-влогер Дід Панч в новому випуску ютуб-шоу розкрив 5 фактів про новий локдаун, які має знати кожен, і пояснив: що, де і коли буде закрито. Він також провів опитування і дізнався, як цей локдаун сприйняли українці.

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карантин Украина госпіталізація коронавірус COVID-19 червона зона

Джерело: Сьогодні

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