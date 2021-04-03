Майже у всіх областях України перевищений рівень госпіталізацій: де найгірше

Показник госпіталізації не перевищений лише в Кіровоградській, Луганській і Херсонській областях

Третя хвиля пандемії коронавірусу в Україні набирає обертів – в більшості регіонів країни ситуація з госпіталізаціями хворих COVID-19 за добу погіршилася, а цей показник все ще перевищується.

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Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я.

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Станом на 2 квітня граничний показник госпіталізації хворих (60 на 100 тис. населення) перевищується в 22 регіонах з 25 (не враховуючи окуповані Крим і Севастополь). Найскладніша ситуація – в Хмельницькій області, де цей показник перевищено більш ніж удвічі.

До десятки регіонів з найбільшою кількістю госпіталізованих входять:

Хмельницька область (128,1); Житомирська (115,5); Київ (114,4); Вінницька (110,9); Миколаївська (109,5); Чернівецька (98,2); Чернігівська (96,5); Київська (90,9); Сумська (89,3); Черкаська (83,3).

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Не перевищується цей рівень тільки в трьох областях: Кіровоградській, Луганській і Херсонській.

Загалом ситуація з госпіталізаціями погіршилася в 16 регіонах.

Однак "червоними" з епідеміологічного рівня лишаються, як і раніше, 11 регіонів: Київ, а також Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Київська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Сумська, Чернівецька і Чернігівська області.

Нагадаємо, що в більшості областей діють епідеміологічні обмеження. Сайт "Сьогодні" розбирався, скільки потрібно часу, щоб вийти з "червоної зони".

Відео: Сьогодні

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