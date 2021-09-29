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Вмирають невакциновані. МОЗ оприлюднило статистику смертності серед хворих COVID пенсіонерів

Артем Гавриленко Артем Гавриленко Редактор
29 вересня, 16:40
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Люди літнього віку мають більш високий ризик важкого перебігу COVID-19, госпіталізації і смерті
Ігор Кузин: сьогодні лише 20% українців 60+ вакциновані від COVID-19. Колаж: "Сьогодні"
Ігор Кузин: сьогодні лише 20% українців 60+ вакциновані від COVID-19. Колаж: "Сьогодні"

Згідно з даними Єдиної системи охорони здоров'я, 98,3% пацієнтів старше 60 років, які померли від коронавірусу, не були вакциновані. Також повний курс щеплень від COVID-19 не отримали 97% госпіталізованих з цієї вікової групи.

Про це повідомляє МОЗ.

"На сьогоднішні лише 20% українців 60+ вакциновані від COVID-19 принаймні першою дозою, а повністю вакцинованих — 16,6%. Доступ до вакцини вже є в найбільш віддалених куточках України, а мобільна бригада може приїхати до тих, хто не може самостійно пересуватись.

Найважливіше — бажання українців захиститись від небезпечного вірусу", — зазначив Ігор Кузін, заступник міністра — головний державний санітарний лікар України.

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Люди літнього віку є пріоритетною категорією для вакцинації, адже вони мають вищий ризик важкого перебігу COVID-19, госпіталізації та смерті.

98% всіх, хто госпіталізований через COVID-19 – невакциновані

Раніше ми повідомляли, що в Україні за останні три місяці 98,1% пацієнтів, госпіталізованих з COVID-19, – це ті, що не зробили щеплення.

"За даними електронної системи охорони здоров’я, впродовж останніх 3 місяців майже всі, хто потрапляє в лікарню через важкий перебіг або ускладнення від COVID-19 в Україні, — невакциновані. Якщо ви хочете вберегти себе від важкого перебігу, госпіталізації та смерті — зробіть щеплення вже сьогодні", – сказав Ігор Кузін, головний державний санітарний лікар країни.

За його словами, нині спостерігається стрімке погіршення епідситуації, кількість нових добових випадків COVID-19 збільшилася в два рази протягом тижня: з 3,3 тис. у понеділок, 13 вересня, до більш ніж 6 тис. у п'ятницю, 17 вересня.

Переваги для вакцинованих громадян

  • Навчальні заклади під час "жовтого" рівня працюватимуть тільки при 80% вакцинації персоналу.
  • Обмеження "жовтого рівня" не будуть застосовуватися, якщо всі учасники (відвідувачі) і не менше ніж 80% організаторів масових заходів, працівників кінотеатрів, театрів, музеїв чи інших культурних закладів, спортзалів і басейнів матимуть "жовтий" або "зелений" COVID-сертифікат.
  • Власники закладів самі вирішуватимуть, чи обслуговувати невакцинованих людей.
  • Якщо буде встановлено "червоний рівень" епідемічної небезпеки, то навчальні заклади працюватимуть, тільки якщо 100% працівників мають "зелений" COVID-сертифікат.
  • За наявності в людини, яка перетинає кордон України, "жовтого" або "зеленого" сертифіката про вакцинацію або одужання від COVID-19, вона може не проходити самоізоляцію. Також це правило стосується осіб, що прибувають з тимчасово окупованих територій.

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