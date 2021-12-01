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Майже всю Україну накриє сніг: прогноз погоди в перший день зими (карта)

Володимир Козир Володимир Козир Редактор розділу Україна
1 грудня, 06:00
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Окрім опадів, очікуються пориви вітру до 12 м/с
Протягом дня подекуди очікується "мінусова" температура/Колаж: Сьогодні
Протягом дня подекуди очікується "мінусова" температура/Колаж: Сьогодні

У середу, 1 грудня, в Україні прогнозують сніг. Проте подекуди очікується лише мінлива хмарність.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Першого дня зими сніг варто очікувати на територіях Волинської, Рівненської, Львівської, Тернопільської, Житомирської, Хмельницької, Вінницької, Івано-Франківської, Чернівецької, Закарпатської, Київської, Черкаської, Кіровоградської, Чернігівської, Полтавської, Сумської та Дніпропетровської областей. На решті території – без опадів. Вітер – західний, 7-12 м/с.

На заході стовпчики термометрів коливатимуться від -1 до +5 градусів. На сході прогнозують 0...+3 градуси тепла.

У північних регіонах очікується від -1 до +4 градусів. На півдні – 3-8 градусів тепла.

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У Києві очікується сніг, -1...+1 градус, а в Сімферополі буде сухо, 5-7 градусів тепла.

Потужні снігопади накрили північ Іспанії

Північну Іспанію засипало снігом. Найбільше від арктичного шторму "Арвен" постраждали провінції Наварра, Кантабрія та Країна Басків. Там оголошено максимальний рівень погодної небезпеки.

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Замело близько 139 доріг. Водії не справляються з керуванням. Видимість нульова, у кучугурах застрягають вантажівки та легкові автомобілі. Їх звільняють за допомогою спецтехніки. Крім того, у деяких районах довелося навіть зупинити рух машин. Люди ховалися від негоди на заправках та сервісних центрах, деяким довелося провести там понад 15 годин. Влада заявила, що на боротьбу зі снігом залучено близько 850 снігоочисників.

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