Під Черніговом перекрили трасу через смертельну ДТП з маршруткою – як об'їхати (карта)

Рух перекрито у напрямку міста Мена

Навколо місця аварії утворився невеликий затор. / Фото: Колаж: Сьогодні

У Чернігівській області обмежили рух транспорту через смертельної ДТП, у якій загинуло 11 людей.

Про це повідомляє "Чернігів Оперативний".

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За даними Telegram-каналу, рух у бік Мени перекрито. Об'їхати аварію можна через Седнів.

На google картах також видно, що навколо місця аварії утворився невеликий затор.

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Фото: скріншот

Деталі ДТП

Аварія сталася 7 грудня близько 7:55. Автобус слідував за маршрутом "Чернігів-Сосниця".

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За останніми даними, в аварії загинуло 11 людина і ще 8 травмовано. Для деблокації від ДСНС залучено 10 людина та 3 одиниці техніки.

Вже з'явилися перші фото з місця події.

Що вдалося дізнатися додатково

Новинам "Сьогодні" розповіли у ДСНС Чернігівської області, що ділянка траси, на якій сталася ДТП, не аварійно-небезпечна, тут ніколи не було концентрації автомобільних аварій.

"Тому причин може бути дві – або слизька дорога, або порушення правил дорожнього руху з боку водіїв. З'ясовуємо всі обставини", – заявили чернігівські рятувальники.

Як повідомили нашому кореспондентові у поліції, серед загиблих дітей немає. На цю хвилину слідчі ще не з'ясували навіть попередньої причини, але підтверджують, що ділянка не аварійно-небезпечна.

Також у ДСНС нам уточнили, що водій вантажівки вижив.

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