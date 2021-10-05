Під Дніпром 9-річний хлопчик зірвався з недобудови

У Криворізькому районі Дніпропетровської області 9-річний хлопчик зірвався з четвертого поверху недобудованого будинку. Дитину госпіталізували в лікарню.
Про це повідомляє видання Depo.Днепр з посиланням на Криворізьке районне управління поліції.
Деталі НП
Інцидент стався в одному з сіл Зеленодольського ОТГ. 9-річний хлопчик грав у недобудованому будинку, а потім раптово зірвався і впав вниз. Дитину доставили у 8 лікарню Кривого Рогу з численними травмами.
Зазначається, що зараз правоохоронці встановлюють всі обставини події.
Нагадаємо, раніше у Києві на вулиці Юрія Іллєнка, 42, в недобудованому будинку Шевченківського району сталася НП. Впала дитина й потребувала допомоги рятувальників.
Також у Харкові з вікна будинку, розташованого в Індустріальному парку, випала однорічна дівчинка. У поліції відкрили кримінальну справу за злісне невиконання обов'язків по догляду за дитиною.
Крім того, в Черкасах 4-річний хлопчик нахилився з вікна і кидав іграшки, щоб привернути до себе увагу. Мати Зінаїда Мостова залишила малюка без нагляду, а повернулася додому під наркотиками.