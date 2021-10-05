Під Дніпром 9-річний хлопчик зірвався з недобудови

Дитину доставили в лікарню. Вона отримала численні травми

На Дніпропетровщині дитина випала з недобудови. Фото: колаж "Сьогодні".

У Криворізькому районі Дніпропетровської області 9-річний хлопчик зірвався з четвертого поверху недобудованого будинку. Дитину госпіталізували в лікарню.

Про це повідомляє видання Depo.Днепр з посиланням на Криворізьке районне управління поліції.

Деталі НП

Інцидент стався в одному з сіл Зеленодольського ОТГ. 9-річний хлопчик грав у недобудованому будинку, а потім раптово зірвався і впав вниз. Дитину доставили у 8 лікарню Кривого Рогу з численними травмами.

Зазначається, що зараз правоохоронці встановлюють всі обставини події.

Хлопчик впав з недобудованої будівлі. Фото: Swalker.

Нагадаємо, раніше у Києві на вулиці Юрія Іллєнка, 42, в недобудованому будинку Шевченківського району сталася НП. Впала дитина й потребувала допомоги рятувальників.

Також у Харкові з вікна будинку, розташованого в Індустріальному парку, випала однорічна дівчинка. У поліції відкрили кримінальну справу за злісне невиконання обов'язків по догляду за дитиною.

Крім того, в Черкасах 4-річний хлопчик нахилився з вікна і кидав іграшки, щоб привернути до себе увагу. Мати Зінаїда Мостова залишила малюка без нагляду, а повернулася додому під наркотиками.

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