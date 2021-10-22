Україна
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
🎬 Болдвін застрелив українку 🚫 Жорсткий карантин - жовтень 2021 Вибори в Харкові Вибори в Харкові 💡 Велике оновлення мереж
СЬОГОДНІ Новини України

Під Дніпром влаштували стрілянину в BMW, двоє людей поранені

Інна Собора Інна Собора Редактор розділу Київ
22 жовтня, 15:23
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Чоловік розстріляв водія і пасажира автомобіля, а потім викрав його
Під Дніпром влаштували стрілянину в автомобілі.
Під Дніпром влаштували стрілянину в автомобілі. / Фото: Колаж: Сьогодні

У Дніпропетровській області сталася стрілянина в автомобілі. В результаті двоє людей отримали поранення.

Про це повідомляє прес-служба поліції.

Подробиці інциденту

Злочин стався 21 жовтня о смт Курилівка Петриківського району. Інформація про стрілянину надійшла близько 13:00.

В автомобілі BMW X5 стався конфлікт між трьома чоловіками. В результаті 38-річний нападник поранив водія і пасажира автомобіля з травматичного пістолета. Потім він заволодів їх автомобілем і зник з місця злочину.

Постраждалих госпіталізували в лікарню.

Машина, в якій сталася стрілянина. Фото: поліція

Спецоперація

В ході спеціальної поліцейської операції правоохоронці знайшли викрадену машину, кинуту в селі Єлизаветівка. Під час подальших оперативних заходів поліцейські встановили особу підозрюваного. Ним виявився 38-річний житель смт Камянське.

Сьогодні близько 9:00 зловмисника вдалося вдалося затримати. Його доставили у відділення поліції в Дніпрі для встановлення всіх обставин злочину.

Покарання для стрілка

Зловмисника затримали в порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Вирішується питання про вручення йому повідомлення про підозру.

За даним фактом порушено кримінальне провадження за ч. 3 ст. 289 (незаконне заволодіння транспортним засобом) та ст. 15 ч. 2 ст. 115 (замах на умисне вбивство двох людей) Кримінального кодексу України. За це можна отримати до 15 років в'язниці.

Раніше ми писали:

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Україна
Показати ще
Реклама
В тренді
Пряма трансляція ukraine24
Смотреть онлайн
Податками по цифровізації
Що буде з 4G та 5G в Україні
Лови зв'язок!
Щоденник незалежності 🇺🇦

22 жовтня 1991. Кабінет міністрів України видав розпорядження про створення українського трамваю...

Зануритись у той день
Короновірус за тиждень

114 486

захворіло за тиждень в Україні

+18%

Обмінка
Курс гривні Сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

26.2

Російський рубль (₽)

0.3676

Євро (€)

30.49

Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Реальна містика 🎃

Будинок вдови в Києві. Одна з резиденцій президента в столиці багато таємниць...

Світ незвіданого
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Україна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти