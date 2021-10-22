Під Дніпром влаштували стрілянину в BMW, двоє людей поранені

Чоловік розстріляв водія і пасажира автомобіля, а потім викрав його

Під Дніпром влаштували стрілянину в автомобілі. / Фото: Колаж: Сьогодні

У Дніпропетровській області сталася стрілянина в автомобілі. В результаті двоє людей отримали поранення.

Про це повідомляє прес-служба поліції.

Подробиці інциденту

Злочин стався 21 жовтня о смт Курилівка Петриківського району. Інформація про стрілянину надійшла близько 13:00.

В автомобілі BMW X5 стався конфлікт між трьома чоловіками. В результаті 38-річний нападник поранив водія і пасажира автомобіля з травматичного пістолета. Потім він заволодів їх автомобілем і зник з місця злочину.

Постраждалих госпіталізували в лікарню.

Машина, в якій сталася стрілянина. Фото: поліція

Спецоперація

В ході спеціальної поліцейської операції правоохоронці знайшли викрадену машину, кинуту в селі Єлизаветівка. Під час подальших оперативних заходів поліцейські встановили особу підозрюваного. Ним виявився 38-річний житель смт Камянське.

Сьогодні близько 9:00 зловмисника вдалося вдалося затримати. Його доставили у відділення поліції в Дніпрі для встановлення всіх обставин злочину.

Покарання для стрілка

Зловмисника затримали в порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Вирішується питання про вручення йому повідомлення про підозру.

За даним фактом порушено кримінальне провадження за ч. 3 ст. 289 (незаконне заволодіння транспортним засобом) та ст. 15 ч. 2 ст. 115 (замах на умисне вбивство двох людей) Кримінального кодексу України. За це можна отримати до 15 років в'язниці.

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