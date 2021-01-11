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Під Донецьком загинув боєць ЗСУ: Україна вимагає припинення вогню

11 січня, 16:49

Ігор Тимофєєв Ігор Тимофєєв

Трагедія сталася в районі Пісок

В районі селища Піски під Донецьком внаслідок обстрілу з боку бойовиків т. зв. "ДНР" загинув військовослужбовець Збройних сил України.

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Про це Українська делегація для участі в Тристоронній контактній групі повідомляє в своєму Telegram-каналі.

Трагедія сталася сьогодні, 11 січня, близько 15:30.

Українською стороною СЦКК застосовано координаційний механізм: введено "режим тиші", висунуто вимогу про припинення вогню, підготовлено та направлено ноту в СММ ОБСЄ.

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Українська делегація висловлює щирі співчуття рідним і близьким військового, який загинув за Україну, йдеться у повідомленні.

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Нагадаємо, на Донбасі, попри оголошення перемир'я, бойовики продовжують стріляти. За минулу добу, 10 січня, вони двічі порушили домовленості Тристоронньої контактної групи. Тому ЗСУ відкрили у відповідь вогонь по бойовиках.

Також раніше повідомляли, що Генштаб назвав втрати ЗСУ на Донбасі в 2020 році. За весь 2020-й загинуло 49 українських бійців ("бойові безповоротні втрати ЗСУ").

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Всі подробиці в спецтемі Врегулювання на Донбасі

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Донецьк перемир'я обстріли Піски втрати ЗСУ ООС

Джерело: Сьогодні

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