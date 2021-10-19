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Під Харковом у чоловіка в руках вибухнула граната: йому відірвало фаланги пальців

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор розділу "Україна"
19 жовтня, 11:35
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Постраждалого госпіталізували. За попередньою інформацією, він був п'яний
Під Харковом у чоловіка в руках вибухнула граната. Фото: колаж "Сьогодні
Під Харковом у чоловіка в руках вибухнула граната. Фото: колаж "Сьогодні

У місті Балаклія Харківської області у 45-річного чоловіка в руках вибухнула граната. Внаслідок цього його госпіталізували в лікарню з осколковими пораненнями і ампутацією пальців.

Про це повідомляється у зведенні Харківської обласної державної адміністрації.

Подробиці НП

Подія трапилася ввечері 18 жовтня. 45-річний чоловік намагався розрядити запал від гранати і в підсумку боєприпас вибухнув о 22:16.

Внаслідок вибуху чоловікові відірвало фаланги пальців, а також він отримав поверхневі осколкові поранення.

Потерпілий був п'яний

З травмами потерпілого госпіталізували до лікарні. За попередньою інформацією, чоловік перебував у стані алкогольного сп'яніння.

У чоловіка в руках вибухнула граната. Фото: Obzor.io
У чоловіка в руках вибухнула граната. Фото: Obzor.io

Нагадаємо, в Одеській області, де раніше божевільна дівчина трьома способами наклала на себе руки, у селі Усатове чоловік підірвав себе в будинку гранатою. Унаслідок вибуху він помер.

Зазначається, що чоловік приблизно 60-ти років закрився у власному будинку з гранатою і пістолетом. Він погрожував підірвати гранату і підпалити будинок. Поліцейські довгий час вели з чоловіком переговори, проте так і не змогли відмовити його.

Крім того, у Харкові чоловік сьогодні, 8 серпня, погрожував підірвати житловий багатоповерховий будинок на вулиці Дніпровській, через що поліції довелося евакуювати жителів квартир одного з під'їздів..

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