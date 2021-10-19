Під Харковом у жорсткій ДТП загинули 3 особи – подробиці

У вівторок, 19 жовтня, на автодорозі Харків-Сімферополь біля села Копанки відбулася смертельна аварія. Внаслідок ДТП загинули три особи, і ще трьох госпіталізували.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС України в Харківській області.
Деталі ДТП
Близько 6 ранку 19 жовтня на автодорозі Харків – Сімферополь у районі села Копанки водій мікроавтобуса зіткнувся з вантажним автомобілем.
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Внаслідок аварії загинули 3 особи і ще 3 травмовані – їх госпіталізували в лікарню у стані середнього ступеня тяжкості.
Зазначається, що для деблокаціі від ДСНС залучили 5 осіб та 1 одиницю техніки.
Найпоширеніші причини ДТП в Україні:
- перевищення безпечної швидкості руху – 34% аварій;
- порушення правил маневрування – 22%;
- порушення правил проїзду перехресть – 8,5%;
- недотримання безпечної дистанції – 7,5%;
- порушення проїзду на пішохідному переході – 6%;
- п'яне водіння – 5%.
Крім того, названо основні види ДТП:
- зіткнення;
- наїзд на автомобіль, який стоїть;
- наїзд на перешкоду;
- наїзд на пішохода;
- з'їзд з проїжджої частини з перекиданням транспортного засобу.
Нагадаємо, раніше на Закарпатті в селі Косино сталася смертельна аварія. Водій авто під дією наркотиків не впорався з керуванням і з'їхав у кювет. Внаслідок цього загинула 17-річна дівчина, ще одну 16-річну пасажирку госпіталізували.
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