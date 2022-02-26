Під Херсоном війська РФ розстріляли швидку, яка везла пораненого

Під Херсоном окупанти розстріляли та підірвали автомобіль швидкої допомоги, що везла пораненого. Водій швидкої та поранений згоріли живцем.
Про це повідомляє сайт "Сьогодні".
Пораненого фельдшера доправили до обласної лікарні. Дві швидкі їхали на виклик. Одна з постраждалим проскочила, друга – ні.
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Загиблому водієві було 64 роки. Пораненому фельдшеру 52.
Ситуація у Херсоні 26 лютого
У Херсоні ранок розпочався з добрих новин. Над містом український прапор.
"Місто працює і живе. О 6:30 на лінії вийшли перші тролейбуси. Встигаємо трохи навіть прибирати місто. З продуктами та хлібом питання вирішуємо, слідкуйте за оновленнями інформації на офіційному сайті міськради", – написав він.
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