Під Херсоном війська РФ розстріляли швидку, яка везла пораненого

У результаті дві людини згоріли живцем, одна з них – водій швидкої

Під Херсоном розстріляли машину швидкої. / Фото: Колаж: Сьогодні

Під Херсоном окупанти розстріляли та підірвали автомобіль швидкої допомоги, що везла пораненого. Водій швидкої та поранений згоріли живцем.

Про це повідомляє сайт "Сьогодні".

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Пораненого фельдшера доправили до обласної лікарні. Дві швидкі їхали на виклик. Одна з постраждалим проскочила, друга – ні.

Загиблому водієві було 64 роки. Пораненому фельдшеру 52.

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Ситуація у Херсоні 26 лютого

У Херсоні ранок розпочався з добрих новин. Над містом український прапор.

"Місто працює і живе. О 6:30 на лінії вийшли перші тролейбуси. Встигаємо трохи навіть прибирати місто. З продуктами та хлібом питання вирішуємо, слідкуйте за оновленнями інформації на офіційному сайті міськради", – написав він.

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