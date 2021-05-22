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Під Кам'янцем-Подільським зазнала аварії повітряна куля, є жертви та поранені

22 травня, 22:51

Ігор Тимофєєв Ігор Тимофєєв

Інцидент стався сьогодні ввечері поблизу с. Кульчіївці, в районі кладовища

В районі міста Кам'янець-Подільський Хмельницької області зазнав аварії тепловий аеростат (повітряна куля з пасажирами). Одна людина загинула, ще п'ятеро осіб отримали поранення і травми.

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Про це повідомляє видання Вечірній Кам'янець.

Інцидент стався сьогодні ввечері поблизу с. Кульчіївці, в районі кладовища. Пролітаючи над лінією високовольтних передач, повітряна куля зачепила кошиком електричну лінію, що спричинило перекидання кошика, в якому перебували люди.

Правоохоронці, медики і рятувальники прочесали місце аварії і виявили п'ятеро осіб. Всі вони отримали серйозні травми – дві особи з переломами госпіталізовані до Кам'янець-Подільської міської лікарні, ще трьох швидкі розвезли по травмпунктах.

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Ще одному пасажиру, який впав на місцеве кладовище, лікарі проводили реанімаційні заходи, проте вони виявилися безуспішними і від отриманих травм він помер.

Нагадаємо, в США біля Лас-Вегаса зазнала аварії повітряна куля з пасажирами.

Також повідомлялося, що на Львівщині чоловік розбився, випавши з кошика повітряної кулі.

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