Під Києвом є загиблі, а на заході людей віднесло на острів: що накоїла негода

У суботу Україну накрили сильні дощі та штормовий вітер, знеструмлена сотня населених пунктів, але це ще не все

В Україні вирувала негода. Фото: колаж "Сьогодні"

Негода в Україні накоїла лиха - у Київській області через падіння дерев загинули двоє людей, а на заході країни відпочивальників на водоймі сильний вітер відніс на острів, звідки вони не могли самі вибратися.

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Про це повідомляє ДСНС.

Так, через вчорашні зливи і штормовий вітер було знеструмлено 101 населений пункт у трьох областях (Київська – 53, Житомирська – 35 і Чернігівська – 13). Обленерго займаються відновленням.

У селах Гаврилівка і Сухолуччя (Київська область) через падіння дерев загинули дві людини і одна госпіталізована.

А на озері Світязь Ковельського району (Волинська область) сильний вітер відніс на острів групу з 19 осіб на катамаранах і надувних матрацах. Вони не могли звідти самостійно дістатися берега – довелося залучати рятувальників.

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Як повідомляли новини "Сьогодні", в Україні оголошено штормове попередження, а також високий рівень пожежної небезпеки.

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