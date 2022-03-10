Під Києвом ліквідували російського полковника, який отримав орден від Путіна

Знищили під час розгрому колони окупантів під Броварами

Під Броварами знищили полковника РФ. / Фото: Колаж: Сьогодні

Під Броварами 10 березня воїни ЗСУ ліквідували командира танкового полку російської окупаційної армії полковника Андрєя Захарова.

Про це повідомили у пресслужбі Головного Управління Розвідки Міноборони України в Twitter.

Реклама

Під час ведення бойових дій в Броварського району Київської області зазнала значних втрат в особовому складі та техніці бальйонно-тактична група (БТГр) 6 танкового полку (Чебаркуль) 90 танкової дивізії ЦВО.

Унаслідок удару ЗСУ загинув російський полковник Андрєй Захаров. У 2016-му році він, будучи майором, отримав орден від президента РФ Володимира Путіна.





- () 6 () 90 . pic.twitter.com/BJUHcskuWG — Defence intelligence of Ukraine (@DI_Ukraine) March 10, 2022

Реклама

ЗСУ знищили колону російської техніки під Броварами

Під Броварами (Київська область) відбувся бій між ЗСУ та окупантами. За попередньою інформацією, ЗСУ підбили перший та останній танк, після чого знищили всю колону російської техніки.

Результат роботи 72-ї бригади ЗСУ та полку "Азов" у Броварському районі під столицею опублікували у пабліку.

Раніше ми писали: