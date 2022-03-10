Україна
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
🛡 Вторгнення РФ Паралімпіада 2022 Паралімпіада 2022 📉 Дефолт Росії 🇪🇺 Україна в ЄС
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Новини України

Під Києвом ліквідували російського полковника, який отримав орден від Путіна

Інна Собора Інна Собора Редактор Київ Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
10 березня, 13:00
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Знищили під час розгрому колони окупантів під Броварами
Під Броварами знищили полковника РФ.
Під Броварами знищили полковника РФ. / Фото: Колаж: Сьогодні

Під Броварами 10 березня воїни ЗСУ ліквідували командира танкового полку російської окупаційної армії полковника Андрєя Захарова.

Про це повідомили у пресслужбі Головного Управління Розвідки Міноборони України в Twitter.

Реклама

Під час ведення бойових дій в Броварського району Київської області зазнала значних втрат в особовому складі та техніці бальйонно-тактична група (БТГр) 6 танкового полку (Чебаркуль) 90 танкової дивізії ЦВО.

Унаслідок удару ЗСУ загинув російський полковник Андрєй Захаров. У 2016-му році він, будучи майором, отримав орден від президента РФ Володимира Путіна.

Реклама

ЗСУ знищили колону російської техніки під Броварами

Під Броварами (Київська область) відбувся бій між ЗСУ та окупантами. За попередньою інформацією, ЗСУ підбили перший та останній танк, після чого знищили всю колону російської техніки.

Результат роботи 72-ї бригади ЗСУ та полку "Азов" у Броварському районі під столицею опублікували у пабліку.

Раніше ми писали:

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
«Сьогодні» в Telegram «Сьогодні» в Viber
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Україна
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Вибране
Наші автори
Ігор Сєров В Україну надходять тисячі тонн "гуманітарки" від сусідніх країн Ігор Сєров · Провідний редактор Сьогодні
Олександр Марущак Обов'язкова підготовка та зброя. Ми дізналися, як вступити до тероборони Києва Олександр Марущак · Провідний редактор Київ Сьогодні
Тетяна Очеретяна Вторгнення Росії, день 15-й. Обстріли Маріуполя та Охтирки, втрати окупантів та загрози з АЕС – онлайн Тетяна Очеретяна · Редактор Україна Сьогодні
Творча команда
Бустерна доза вакцини від COVID-19
Новини економіки
Ньюзмейкер
Софія Ковнір

Софія Ковнір

Редактор Україна Сьогодні

 Дивитись усі статті
Відео-контент
Новини політики
Скандал із зарплатами поліцейських
Новини спорту
Ньюзмейкер
Юлія Гаврилюк

Юлія Гаврилюк

Редактор Україна Сьогодні

 Дивитись усі статті
Що думають українці?
Новинки технологій
Війна на Донбасі
Найкращі рецепти
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Наші янголи-охоронці

Позивний - “Художник”. Артем Азаров - митець з Харкова, який пішов добровольцем в перші дні війни. Прикриваючи побратимів при виконанні бойового завдання в рідному місті, загинув від мінометних обстрілів. Після війни буде створено виставку його мистецьких робіт - як памʼять героїчного вчинку.

Герої не вмирають!
Історії звитяг
Майор Сак Олександр Олександрович – командир механізованого батальйону, який вступив у битву з тактичною групою ворога і переміг завдяки раціональному підходу до ведення бою та нестандартній тактиці. Нагороджений Орденом Богдана Хмельницького ІІ ступеня. Один з наймолодших комбатів України - йому 27.
Слава Україні!
ТОП-вакансії
Найзатребуваніші в Україні
1
Продажі
57,4 тыс.
2
IT-сфера
50,2 тыс.
3
Банки, інвестиції, лізинг
26,1 тыс.
4
Маркетинг, реклама, PR
22,3 тыс.
5
Транспорт, логістика
20,2 тыс.
На кого ще високий попит?
Якою буде погода у березні
Прогноз на цілий місяць
Дізнатися
Рекорди Вікіпедії
Топ відомих українців
Тарас Шевченко
772 515 переглядів
Тарас Шевченко
Леся Українка
571 087 переглядів
Леся Українка
372 660 переглядів
267 095 переглядів
262 961 переглядів
1 /2
Більше рекордів

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Україна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти