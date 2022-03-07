Під Києвом ідуть запеклі бої, окупанти навмисно вбивають мирних жителів – Кличко

Найбільше страждають Буча та Гостомель

Віталій Кличко (праворуч). Фото: колаж "Сьогодні"

Під Києвом точаться запеклі бої. З особливою люттю ворог знищує Бучу, Гостомель, Ворзель, Ірпінь. Мер Києва Віталій Кличко зазначив, що окупанти цілеспрямовано вбивають мирних мешканців.

Про це він розповів у відеозверненні.

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Він також висловив співчуття через загибель свого колеги – голови Гостомельської громади Юрія Прилипка.

"Загинув голова Гостомельської громади Юрій Прилипко. Коли роздавав людям хліб і ліки. Це — мій колега, якого добре знаю по Асоціації міст, по нашій співпраці. Світла пам'ять Юрію Прилипку. Він до останнього подиху був з громадою. Піклувався про людей", – заявив Кличко.

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