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СЬОГОДНІ Новини України

Під Києвом зіткнулися вантажівка і легковик, загинули люди (фото)

29 вересня, 10:00
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Зараз на місці ДТП утруднений рух
Слідчі встановлюють всі обставини події / Колаж "Сьогодні"
Слідчі встановлюють всі обставини події / Колаж "Сьогодні"

У селищі міського типу Козин поблизу Києва сталося смертельне ДТП. Двоє людей загинули, а троє потрапили до лікарні з травмами.

Про це повідомляє патрульна поліція Києва.

Що трапилося

Сьогодні, 29 вересня, близько 7 ранку зіткнулася вантажівка Mercedes-Benz і легковий автомобіль Toyota. ДТП сталося на вулиці Старокиївській біля дамби.

Зараз на місці ускладнено рух в обох напрямках. Слідчі встановлюють всі обставини події.

Місце ДТП в смт Козин. Фото: патрульна поліція Києва
Місце ДТП в смт Козин. Фото: патрульна поліція Києва

Місце ДТП в смт Козин. Фото: патрульна поліція Києва
Місце ДТП в смт Козин. Фото: патрульна поліція Києва

Статистика

З початку 2021 року в Україні сталося 2 579 аварій. У цих ДТП померло 670 людина.

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