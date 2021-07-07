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Під Кримом "Оси" ЗСУ знищили "ворожі літаки": відео навчань

7 липня 2021 9:28

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

За легендою навчань, українські військові помстилися ворогу за напад на колону ЗСУ – авіація ворога була знищена

"Оси" ВСУ відлякали літаки ворога. Колаж "Сьогодні"

"Оси" ВСУ відлякали літаки ворога. Колаж "Сьогодні"

Україна продовжує навчання поблизу окупованого Криму. На цей раз українські військові відпрацьовували знищення ворожої авіації з зенітно-ракетних комплексів "Оса-АКМ".

Про це повідомляє Командування об'єднаних сил.

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Як розповів командувач Об'єднаними силами генерал-лейтенант Сергій Наєв, за легендою навчань колона підрозділу реактивних систем залпового вогню "Смерч" здійснила марш для зміни вогневих позицій, але у ході висунення була атакована авіацією умовного противника.

"Розрахунки зенітних ракетних комплексів в умовах максимально наближених до бойових, поставлених радіоелектронних перешкод здійснили розвідку повітряної обстановки, визначили координати цілей, після чого знищили літаки умовного противника пусками ракет", – сказав він.

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Крім того, українські військові відпрацювали розвідку, виявлення, супровід і знищення групових і одиночних цілей, які перебувають на різних висотах і швидкостях.

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"Підрозділ РСЗВ "Смерч" відпрацював навчально-бойові вправи зі знищення пунктів базування умовного прот", – додав генерал.

Як повідомляли новини "Сьогодні", нещодавно ЗСУ зупинили "прорив противника" вглиб України. Маневри проходили на полігонах у Херсонській та Запорізькій областях, а також в акваторії Азовського і Чорного морів.

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