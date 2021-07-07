Під Кримом "Оси" ЗСУ знищили "ворожі літаки": відео навчань

За легендою навчань, українські військові помстилися ворогу за напад на колону ЗСУ – авіація ворога була знищена

"Оси" ВСУ відлякали літаки ворога. Колаж "Сьогодні"

Україна продовжує навчання поблизу окупованого Криму. На цей раз українські військові відпрацьовували знищення ворожої авіації з зенітно-ракетних комплексів "Оса-АКМ".

Про це повідомляє Командування об'єднаних сил.

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Як розповів командувач Об'єднаними силами генерал-лейтенант Сергій Наєв, за легендою навчань колона підрозділу реактивних систем залпового вогню "Смерч" здійснила марш для зміни вогневих позицій, але у ході висунення була атакована авіацією умовного противника.

"Розрахунки зенітних ракетних комплексів в умовах максимально наближених до бойових, поставлених радіоелектронних перешкод здійснили розвідку повітряної обстановки, визначили координати цілей, після чого знищили літаки умовного противника пусками ракет", – сказав він.

Крім того, українські військові відпрацювали розвідку, виявлення, супровід і знищення групових і одиночних цілей, які перебувають на різних висотах і швидкостях.

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"Підрозділ РСЗВ "Смерч" відпрацював навчально-бойові вправи зі знищення пунктів базування умовного прот", – додав генерал.

Як повідомляли новини "Сьогодні", нещодавно ЗСУ зупинили "прорив противника" вглиб України. Маневри проходили на полігонах у Херсонській та Запорізькій областях, а також в акваторії Азовського і Чорного морів.