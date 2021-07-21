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Під Кримом ЗСУ навели ракети на "ворожі літаки" (відео)

21 липня 2021 9:17

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Українські військові швидко виявили умовного противника, навели на цілі і знищили літаки ворога

"Бук" ВСУ націлився на літаки противника. Колаж "Сьогодні"

"Бук" ВСУ націлився на літаки противника. Колаж "Сьогодні"

Нещодавно ворожі літаки під Кримом тренувалися збивати "Осами", а тепер українські військові провели навчання на зенітно-ракетних комплексах "Бук" поблизу адміністративного кордону з окупованим півостровом.

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Про це повідомляє Командування об'єднаних сил.

За словами командувача об'єднаних сил генерал-лейтенанта Сергія Наєва, спочатку військові здійснили багатокілометровий марш на бойові позиції.

"Вже на місці військовослужбовці виконали розгортання комплексів на необладнаних позиціях. Зокрема, розрахунки відпрацювали пошук, виявлення, захоплення та супроводження повітряних цілей. На завершення тренування особовий склад виконав умовні пуски по повітряних цілях, прикривши таким чином важливі об’єкти цивільної й військової інфраструктури від авіаудару. Розрахунки швидко заступили на бойове чергування, автоматично взяли на супроводження та знищили виявлені радіолокаційною станцією цілі умовного противника ще до моменту входження їх у район відповідальності", – розповів він.

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Генерал зазначив, що бійці добре впоралися із завданням, оскільки тренування проводилася на незнайомій місцевості в умовах складної наземної, повітряної і радіоелектронної обстановки.

Як повідомляли новини "Сьогодні", раніше ЗСУ зупинили "прорив противника" вглиб України. Маневри проходили на полігонах у Херсонській та Запорізькій областях, а також в акваторії Азовського і Чорного морів.

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