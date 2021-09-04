Під Луганськом бойовики відкрили вогонь по журналістах – відео з епіцентру бою

Знімальна група новин "Сьогодні" потрапила під обстріл поблизу Золотого

Журналісти виявилися свідками справжнього бою/Колаж "Сегодня"

Знімальна група новин "Сьогодні", яка працювала поблизу Золотого в Луганській області, опинилася в епіцентрі бою.

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Коли військкор Олександр Махов і оператор Олександр Хлинін робили стандартний сюжет, бойовики відкрили вогонь з гранатометів, кулеметів і мінометів по позиціях наших військових. Репортери побачили війну очима солдат.

"Прилетіли два РПГ, почалася перестрілка. Ймовірно, закидатимуть снаряди в окоп. Тому треба шукати укриття", – говорив на камеру Олександр Махов, зігнувшись пересуваючись по окопах.

"Тут ховатися найбезпечніше, – далі продовжив свій репортаж Махов з бліндажу. – Тут, бачите, є перекриття, а зверху ще мішки і якщо прилетить міна, то є шанс вижити".

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Противник поруч

Олександр доповнив, що як тільки почався бій, зник зв'язок і зв'язатися зі штабом, щоб доповісти про обстановку, можна було тільки по дротяній лінії. Українські військові швидко відкрили вогонь по позиціях противника з чергових вогневих засобів – з кулеметів. Важке озброєння використано не було.

Боєць розповів, що в цьому місці позиції бойовиків перебувають всього лише за кількасот метрів і їм зручно працювати по нас з РПГ і великокаліберних кулеметів. "Противник, відкриваючи вогонь, може під шумок пройтися по позиціях і спостерігати за нами", – додав солдат.



Вогонь вівся близько 20 хвилин. Після того, як стрілянина стихла, журналісти швидко покинули позиції, оскільки залишалася ймовірність того, що атака повториться.

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