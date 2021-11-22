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Під Львовом порушник протаранив два авто поліцейських та поранив чотирьох патрульних (фото)

Інна Собора Інна Собора Редактор розділу Київ
22 листопада, 18:14
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Водій відмовився зупинити свій автомобіль на вимогу поліції та почав втікати
Водій "Рено Дастер" відмовився пройти перевірку на стан алкогольного сп'яніння.
Водій "Рено Дастер" відмовився пройти перевірку на стан алкогольного сп'яніння. / Фото: Колаж: Сьогодні

У Львівській області поліцейські затримали порушника ПДР за нанесення тілесних ушкоджень правоохоронцям. Водій не виконав вимоги поліцейських про зупинку та пошкодив два службові автомобілі.

Про це повідомили у пресслужбі поліції.

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Подробиці

В ніч на 22 листопада, близько 2:15, по автодорозі між містом Городок і селом Бартатів Львівського району патрульні помітили автомобіль "Рено Дастер", водій якого порушив Правила дорожнього руху.

Незважаючи на неодноразові вимоги поліцейських про зупинку, порушник збільшив швидкість і почав утікати, створюючи аварійні ситуації та наражаючи на небезпеку інших учасників дорожнього руху. У результаті зловмисник пошкодив два службові автомобілі, внаслідок чого четверо співробітників поліції отримали тілесні ушкодження.

Порушника зловили

Невдовзі патрульні поліцейські зупинили водія-порушника на околиці села Стоянці Яворівського району. На місці працювала слідчо-оперативна група. Правоохоронці встановили особу водія, 35-річного мешканця Яворівського району. Пройти освідчення на стан алкогольного сп’яніння він відмовився.

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Фото: поліція

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Покарання

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.345 (Умисне заподіяння працівникові правоохоронного органу чи його близьким родичам побоїв, легких або середньої тяжкості тілесних ушкоджень у зв'язку з виконанням цим працівником службових обов'язків) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає покарання – обмеження волі на строк до п'яти років або позбавлення волі на той самий строк. Досудове розслідування триває.

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