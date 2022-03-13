Під Львовом вперше вибухи: окупанти завдали ракетного удару

Російські окупанти вранці 13 березня завдали ракетного удару по Львівській області. Їхньою ціллю був Яворівський полігон.
"На Львівщині близько 05:30, в області в Яворівському районі чули вибухи. За інформацією від військових, відпрацювали ППО по ракетах Російської Федерації. Наразі всі підрозділи працюють у повному військовому режимі", – написав у Facebook депутат Львівської міськради Ігор Зінкевич.
За його словами, "вся додаткова інформація очікується від служб та керівника області".
"За попередньою інформацією, рашисти атакували Яворівський полігон біля Львова", – повідомляє нардеп від "Європейської солідарності" Ірина Геращенко, яку цитує Telegram-канал "Труха".
Цю інформацію підтвердив у своєму Telegram-каналі голова Львівської облдержадміністрації Максим Козицький.
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"Вночі 13 березня окупаційні сили завдали авіаудару ракетами по території Міжнародного центру миротворчості та безпеки (село Старичі, Яворівський район. – Ред.) – за попередніми даними, впало 8 ракет, інформація про руйнування уточнюється", – написав він.