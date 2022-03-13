Під Львовом вперше вибухи: окупанти завдали ракетного удару

Ціллю російських військових став Яворівський полігон

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Російські окупанти вранці 13 березня завдали ракетного удару по Львівській області. Їхньою ціллю був Яворівський полігон.

"На Львівщині близько 05:30, в області в Яворівському районі чули вибухи. За інформацією від військових, відпрацювали ППО по ракетах Російської Федерації. Наразі всі підрозділи працюють у повному військовому режимі", – написав у Facebook депутат Львівської міськради Ігор Зінкевич.

За його словами, "вся додаткова інформація очікується від служб та керівника області".

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"За попередньою інформацією, рашисти атакували Яворівський полігон біля Львова", – повідомляє нардеп від "Європейської солідарності" Ірина Геращенко, яку цитує Telegram-канал "Труха".

Цю інформацію підтвердив у своєму Telegram-каналі голова Львівської облдержадміністрації Максим Козицький.