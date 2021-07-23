Під Миколаєвом з танка обстріляли село: що там сталося

На Широкому лані проходять українсько-британські військові навчання, але в якийсь момент щось пішло не так

Танкісти стріляли в русі і щось пішло не так / Фото: Минобороны Украины

У Миколаївській області на полігоні Широкий лан стався небезпечний інцидент: під час навчань Cossack Mace-2021 з танка випадково був обстріляний населений пункт.

Реклама

Про це повідомили у військовій прокуратурі Південного регіону.

Правоохоронці заявили, що в ході стрільб військовослужбовцями 54-ї окремої механізованої бригади імені гетьмана Івана Мазепи з танків Т-64 в русі кілька снарядів розірвалися недалеко від населеного пункту і на території приватного домогосподарства. Обійшлося без постраждалих.

За даним інцидентом вже відкрито кримінальне провадження через недбале ставлення до служби. Зараз йде перевірка.

Відзначимо, що на цей момент повідомлення зникло з сайту прокуратури, тому прокурори Миколаївської області офіційно підтвердили сайту "Сьогодні" НП, і що постріл був зроблений з танка, який знаходився в русі. Також в спеціалізованій прокуратурі у військовій і оборонній сфері Південного регіону нам підтвердили, що дійсно був факт потрапляння танкового снаряда на територію приватного домоволодіння.

"Підтверджуємо такий факт. Для того, щоб з'ясувати, з якої причини це сталося – потрібен час", – повідомила нам спікер прокуратури Яна Стекачова.

Реклама

Як повідомляли новини "Сьогодні", нещодавно в Росії військові примудрилися "втратити" танк на трасі. Путінська армія показала своїм співвітчизникам, як вона їх буде захищати у разі війни – це розсмішило навіть самих росіян.