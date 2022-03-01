Під обстрілом окупанта опинилися лікарні та будинки Харкова, є потерпілі

У Харкові внаслідок авіаудару снаряд влучив у міську лікарню № 3 (просп. Ново-Баварський, 90). Внаслідок атаки поранення отримали 6 людей. Про це сказав Юрій Сороколат, директор міського департаменту охорони здоров'я.
"З неї евакуювали всіх, хто жив. Там є люди без постійного місця проживання, яких ми туди поселяли, щоб доглядати. 9 людей везуть до іншої лікарні, прийматимемо", – сказав він.
За його словами, медики і пацієнти не постраждали.
"Єдине, що я знаю, – лікарі та медичний персонал не постраждали. Пацієнти теж не постраждали. Ми зараз переводитимемо 9 пацієнтів-безхатченків до лікарні № 31", – сказав він.
Ситуація у Харкові
У Харкові з-під завалів дістають живих людей та тіла загиблих після обстрілу російськими військами.
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Президент України Володимир Зеленський сказав, що ракета в центральну площу Харкова – відвертий, нічим не прикритий терор.
У Харкові російські окупанти продовжують вбивати мирне населення.
Через обстріл "Градами" загинули дев'ять мирних жителів, серед них троє дітей. 37 людей отримали поранення. Зруйновано 87 житлових будинків.
Крім того, у Харкові ракета вибухнула у самому центрі міста.
Шостий день війни в Україні
- Центр оборонних стратегій України отримав імена та прізвища 120 тисяч військових Росії, які беруть участь у бойових діях на території України.
- Щодня українські воїни знищують понад тисячу ворогів. За даними Генерального штабу ЗСУ, сумарні втрати супротивника з 24.02 по 01.03 станом на 06:00 становлять понад 6 тисяч осіб.
- Повітряні сили Збройних сил України самовіддано та майстерно захищають Україну з неба.
- Минулої доби під час авіанальоту окупантів на мирні Васильків та Бровари українські льотчики-винищувачі перехопили та збили два російські літаки.
- Вночі російські окупанти розпочали штурм Херсона. За даними очевидців, підрозділи ЗС РФ зайняли Херсонський аеропорт і закріпилися на північно-західній околиці міста, зайнявши кладовище Геологів.