Під обстрілом окупанта опинилися лікарні та будинки Харкова, є потерпілі

Внаслідок обстрілу пацієнти не постраждали

Внаслідок обстрілу постраждали люди / Фото: Колаж: Сьогодні

У Харкові внаслідок авіаудару снаряд влучив у міську лікарню № 3 (просп. Ново-Баварський, 90). Внаслідок атаки поранення отримали 6 людей. Про це сказав Юрій Сороколат, директор міського департаменту охорони здоров'я.

"З неї евакуювали всіх, хто жив. Там є люди без постійного місця проживання, яких ми туди поселяли, щоб доглядати. 9 людей везуть до іншої лікарні, прийматимемо", – сказав він.

За його словами, медики і пацієнти не постраждали.

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"Єдине, що я знаю, – лікарі та медичний персонал не постраждали. Пацієнти теж не постраждали. Ми зараз переводитимемо 9 пацієнтів-безхатченків до лікарні № 31", – сказав він.

Ситуація у Харкові

У Харкові з-під завалів дістають живих людей та тіла загиблих після обстрілу російськими військами.

Президент України Володимир Зеленський сказав, що ракета в центральну площу Харкова – відвертий, нічим не прикритий терор.

У Харкові російські окупанти продовжують вбивати мирне населення.

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Через обстріл "Градами" загинули дев'ять мирних жителів, серед них троє дітей. 37 людей отримали поранення. Зруйновано 87 житлових будинків.

Крім того, у Харкові ракета вибухнула у самому центрі міста.

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