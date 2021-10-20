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Під Одесою в жорсткій аварії загинули три особи (фото)

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор розділу "Україна"
20 жовтня, 09:35
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Також є постраждалі, яким надають допомогу медики
В Одеській області сталася смертельна аварія. Фото: колаж "Сьогодні"
В Одеській області сталася смертельна аварія. Фото: колаж "Сьогодні"

Недалеко від селища Любашівка Одеської області в середу, 20 жовтня, сталася смертельна ДТП. Це відбулося близько п'ятої години ранку.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Одеської області.

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Деталі ДТП

Близько п'ятої години ранку недалеко від селища Любашівка Одеської області сталося зіткнення двох вантажних та трьох легкових автомобілів.

Внаслідок аварії загинули три особи, а також є постраждалі, яким надають допомогу медики.

Зазначається, що зараз у бік Одеси об'їзд здійснюється по Старокиївській трасі.

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ДТП під Одесою. Фото: ГУНП
ДТП під Одесою. Фото: ГУНП

Найпоширеніші причини ДТП в Україні:

  • перевищення безпечної швидкості руху – 34% аварій;
  • порушення правил маневрування – 22%;
  • порушення правил проїзду перехресть – 8,5%;
  • недотримання безпечної дистанції – 7,5%;
  • порушення проїзду на пішохідному переході – 6%;
  • п'яне водіння – 5%.

Крім того, названо основні види ДТП:

  • зіткнення;
  • наїзд на автомобіль, який стоїть;
  • наїзд на перешкоду;
  • наїзд на пішохода;
  • з'їзд з проїжджої частини з перекиданням транспортного засобу.

Нагадаємо, раніше на Закарпатті в селі Косино сталася смертельна аварія. Водій авто під дією наркотиків не впорався з керуванням і з'їхав у кювет. Внаслідок цього загинула 17-річна дівчина, ще одну 16-річну пасажирку госпіталізували.

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