Під Одесою в жорсткій аварії загинули три особи (фото)

Також є постраждалі, яким надають допомогу медики

В Одеській області сталася смертельна аварія. Фото: колаж "Сьогодні"

Недалеко від селища Любашівка Одеської області в середу, 20 жовтня, сталася смертельна ДТП. Це відбулося близько п'ятої години ранку.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Одеської області.

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Деталі ДТП

Близько п'ятої години ранку недалеко від селища Любашівка Одеської області сталося зіткнення двох вантажних та трьох легкових автомобілів.

Внаслідок аварії загинули три особи, а також є постраждалі, яким надають допомогу медики.

Зазначається, що зараз у бік Одеси об'їзд здійснюється по Старокиївській трасі.

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ДТП під Одесою. Фото: ГУНП

Найпоширеніші причини ДТП в Україні:

перевищення безпечної швидкості руху – 34% аварій;

порушення правил маневрування – 22%;

порушення правил проїзду перехресть – 8,5%;

недотримання безпечної дистанції – 7,5%;

порушення проїзду на пішохідному переході – 6%;

п'яне водіння – 5%.

Крім того, названо основні види ДТП:

зіткнення;

наїзд на автомобіль, який стоїть;

наїзд на перешкоду;

наїзд на пішохода;

з'їзд з проїжджої частини з перекиданням транспортного засобу.

Нагадаємо, раніше на Закарпатті в селі Косино сталася смертельна аварія. Водій авто під дією наркотиків не впорався з керуванням і з'їхав у кювет. Внаслідок цього загинула 17-річна дівчина, ще одну 16-річну пасажирку госпіталізували.

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