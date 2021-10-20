Під Одесою в жорсткій аварії загинули три особи (фото)

Недалеко від селища Любашівка Одеської області в середу, 20 жовтня, сталася смертельна ДТП. Це відбулося близько п'ятої години ранку.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Одеської області.
Деталі ДТП
Близько п'ятої години ранку недалеко від селища Любашівка Одеської області сталося зіткнення двох вантажних та трьох легкових автомобілів.
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Внаслідок аварії загинули три особи, а також є постраждалі, яким надають допомогу медики.
Зазначається, що зараз у бік Одеси об'їзд здійснюється по Старокиївській трасі.
Найпоширеніші причини ДТП в Україні:
- перевищення безпечної швидкості руху – 34% аварій;
- порушення правил маневрування – 22%;
- порушення правил проїзду перехресть – 8,5%;
- недотримання безпечної дистанції – 7,5%;
- порушення проїзду на пішохідному переході – 6%;
- п'яне водіння – 5%.
Крім того, названо основні види ДТП:
- зіткнення;
- наїзд на автомобіль, який стоїть;
- наїзд на перешкоду;
- наїзд на пішохода;
- з'їзд з проїжджої частини з перекиданням транспортного засобу.
Нагадаємо, раніше на Закарпатті в селі Косино сталася смертельна аварія. Водій авто під дією наркотиків не впорався з керуванням і з'їхав у кювет. Внаслідок цього загинула 17-річна дівчина, ще одну 16-річну пасажирку госпіталізували.
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