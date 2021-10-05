Під Одесою в жахливому ДТП постраждали військові. Одна людина у важкому стані

Водій одного з транспортних засобів не впорався з керуванням

Пасажирка одного з автомобілів перебуває в тяжкому стані/Колаж: Сьогодні

У передмісті Одеси, де легковик налетів на пилку трактора, при зіткненні автомобілів постраждали п'ятеро людей, серед них — військовослужбовці. Інцидент стався у вівторок, 5 жовтня.

Про це повідомляє ГУНП в Одеській області.

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Деталі ДТП

Дорожньо-транспортна пригода сталася на трасі Одеса-Южне, біля селища Крижанівка. Попередньо встановили, що водій автомобіля Lexus разом з колегою рухався в бік Одеси. Він не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу і зіткнувся з Volkswagen, в якому знаходилися троє військовослужбовців.

ДТП спровокував водій автомобіля Lexus/Фото: ГУНП в Одеській області

У ДТП постраждали п'ятеро людей/Фото: ГУНП в Одеській області

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Всіх госпіталізували

Всіх, хто перебував в автомобілях, забрала швидка допомога. Пасажирка Lexus, 1967 року народження, в тяжкому стані. Чоловіки, 1965, 1976, 1996 і 1994 р.н.., отримали менш значні травми.

Дії правоохоронців

На місці ДТП працює слідчо-оперативна група. Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил дорожнього руху особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Найчастіші причини ДТП в Україні

Порушення правил маневрування. Перевищення безпечної швидкості. Недотримання дистанції. Порушення правил проїзду перехресть. Управління транспортом в стані сп'яніння.

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