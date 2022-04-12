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Під Одесою затримано 10 російських кораблів, їх націоналізують

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12 квітня, 20:51
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Кораблі країни-агресора після націоналізації працюватимуть на користь ЗСУ та економіки нашої країни
Російські судна були на Одещині під чужим прапором
Російські судна були на Одещині під чужим прапором / Фото: Колаж: Сьогодні

На Одещині затримано 8 російських вантажних суден та 2 танкери, які стояли в порту на профілактичному ремонті. Про це повідомили у пресслужбі Державного бюро розслідувань.

Ці кораблі проводили логістичні операції РФ в акваторії Чорного моря та Дунаю. Їхні власники намагалися їх незаконно вивести з України, змінивши прапор.

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Щоб мінімізувати обов'язкові платежі до держбюджету України, судна оцінили у 160 млн грн, попередньо цю суму занижено не менш ніж у п'ять разів.

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Також повідомляється, що працівники ДБР передали затримані російські судна на зберігання до Адміністрації морських портів України, та подали відповідні матеріали до Одеської обласної військової адміністрації з ініціативою їх націоналізації.

Втрати окупантів

Бойові кораблі Російської Федерації, що діють у басейні Чорного моря, почали зафарбовувати бортові номери. Все для того, щоб приховати свої втрати.

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Збройні сили України атакували захоплений російськими окупантами Бердянський порт у Запорізькій області. ЗСУ знищили десантний корабель ворога "Орськ" та резервуар на 3000 тонн палива.

Крім того, було пошкоджено ще кілька російських військових суден, і сталася пожежа на великому десантному кораблі "Саратов".

З початку вторгнення в Україну російська армія втратила19 600 солдатів та майже 2 000 бойових броньованих машин. Підрахунок ускладнюється через високу інтенсивність бойових дій.

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Гелікоптери
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Танки 732
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ББМ
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Артилерія 349
Артилерія
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РСЗВ 111
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Катери 7
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Історії звитяг
Ігор Бєланов - найкращий футболіст Європи (1986), екс-гравець одеського “Чорноморця” і київського "Динамо". Після початку війни 61-річний спортсмен вирішив не відсиджуватися на пенсії і відмовився виїхати за кордон. Вступив на службу до тероборони Одеси. Зі зброєю в руках патрулює рідне місто та риє окопи. Також володар “Золото м’яча” допомагає побратимам з фізпідготовкою.
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