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Отримав черепно-мозкову травму: під Рівним водій зніс коляску з немовлям (відео)

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор розділу "Україна"
19 жовтня, 15:33
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10-місячного хлопчика госпіталізували. У поліції повідомили, що чоловік за кермом був тверезий
У Рівненській області чоловік збив коляску з дитиною. Фото: колаж "Сьогодні"
У Рівненській області чоловік збив коляску з дитиною. Фото: колаж "Сьогодні"

У місті Дубно Рівненської області 65-річний чоловік наїхав на коляску з немовлям. У цей момент мама дитини переходила проїжджу частину по пішохідному переходу.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Рівненської області.

Подробиці НП

Подія трапилася у вівторок, 19 жовтня, в Дубні на вулиці Грушевського. 65-річний водій автомобіля Opel Meriva наїхав на коляску з немовлям.

Від удару коляска перекинулася, але 10-місячний хлопчик не випав, оскільки був пристебнутий.

Машина збила коляску з маленькою дитиною. Фото: ГУНП
Машина збила коляску з маленькою дитиною. Фото: ГУНП

В якому стані дитина та його мама?

Попередньо медики діагностували у дитини закриту черепно-мозкову травму і струс головного мозку під питанням.

24-річна мама дитини не постраждала. Хлопчика госпіталізували в лікарню для додаткового обстеження.

До речі, зараз розпочато досудове розслідування. У поліції додали, що водій був тверезий.

Місце ДТП. Фото: ГУНП
Місце ДТП. Фото: ГУНП

Нагадаємо, у Львові водій автомобіля наїхав на коляску з дитиною на пішохідному переході і зник з місця ДТП.

На момент наїзду чоловік віз коляску з дівчинкою 2017 року народження на пішохідному переході. Внаслідок наїзду дитину із забоями госпіталізували до лікарні.

Також у селищі Донське Донецької області мопед під керуванням 15-річного підлітка врізався в коляску з півторамісячною дитиною.

Крім того, ВАЗ збив дитячу коляску на тротуарі. Від удару дитину викинуло з коляски. Малюка терміново госпіталізували, але лікарям врятувати його не вдалося – дитина померла в лікарні.

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