Під Сумами застрягло 500 одиниць техніки окупантів

У військових РФ закінчилася солярка

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Під Сумами колона з понад 500 одиниць російської техніки продовжує стояти на роменській трасі.

Як повідомляє кореспондент "Сьогодні", російські військові не мають можливості дозаправитися.

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На Сумщині в ніч на 13 березня оголошувалась тривога, проте бомбардувань не було. У селах під Сумами працювала артилерія. Місцева тероборона знищила два танки російських окупантів, повідомляє кореспондент.

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Противник продовжує використовувати цивільну інфраструктуру для військових потреб. Порушуючи вимоги Міжнародного гуманітарного права, продовжує розміщувати підрозділи і техніку на об’єктах підвищеної небезпеки, здійснює обстріли мирного населення, проводить незаконні перевірки особистих речей та обшуки серед місцевих мешканців, перевдягається в цивільний одяг та форму ЗС України.

Морально-психологічний стан військ противника, який брав участь у боях зі Збройними Силами України, продовжує погіршуватися, зростає кількість випадків дезертирства та відмов від виконання наказів.

У зв’язку з втратами збройні сили РФ формують нові підрозділи. Зокрема, командування ворога планує залучити близько 1500 осіб зі складу 40-ї окремої бригади морської піхоти (Петропавловськ-Камчатський, Тихоокеанський флот).

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Збройні Сили України у взаємодії з іншими складовими сил оборони дають гідну відсіч військам противника, зокрема, за попередню добу було знищено два вертольоти, два винищувачі (один з яких Су-34) та два БПЛА.