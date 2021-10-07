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Під Запоріжжям чоловік перерізав собі горло на очах у близьких

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор розділу "Україна"
7 жовтня, 12:08
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Він зловживав спиртними напоями і наркотичними речовинами
Під Запоріжжям чоловік наклав на себе руки. Фото: колаж "Сьогодні"
Під Запоріжжям чоловік наклав на себе руки. Фото: колаж "Сьогодні"

У Запорізькій області 24-річний чоловік наклав на себе руки, перерізавши горло кухонним ножем. Все це відбулося на очах у його близьких.

Про це повідомили у пресслужбі Нацполіції в Запорізькій області.

Подробиці НП

Подія трапилася в селі Солодководне Розівського району Запорізької області. У поліцію надійшло повідомлення, що чоловік перерізав собі горло.

На місці НП з'ясувалося, що 24-річний місцевий житель сильно зловживав спиртними напоями, а також наркотичними речовинами.

Чоловік вів себе неадекватно і у нього був напад психозу

Як розповіла прессекретарка поліції Запорізької області Олена Лебединська, 6 жовтня 24-річний чоловік поводився неадекватно – у нього була манія переслідування і напад психозу.

На очах у співмешканки чоловік завдав собі кухонним ножем тілесні ушкодження в районі горла і завадив їй його зупинити. Внаслідок цього потерпілий помер.

Чоловік перерізав собі горло кухонним ножем. Скриншот з YouTube
Чоловік перерізав собі горло кухонним ножем. Скриншот з YouTube

Що кажуть у поліції

За фактом відомості внесені в ЕРДР за ознаками кримінального злочину, передбаченого ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) КК з додатковою позначкою "самогубство".

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