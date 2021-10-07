Під Запоріжжям чоловік перерізав собі горло на очах у близьких

У Запорізькій області 24-річний чоловік наклав на себе руки, перерізавши горло кухонним ножем. Все це відбулося на очах у його близьких.
Про це повідомили у пресслужбі Нацполіції в Запорізькій області.
Подробиці НП
Подія трапилася в селі Солодководне Розівського району Запорізької області. У поліцію надійшло повідомлення, що чоловік перерізав собі горло.
На місці НП з'ясувалося, що 24-річний місцевий житель сильно зловживав спиртними напоями, а також наркотичними речовинами.
Чоловік вів себе неадекватно і у нього був напад психозу
Як розповіла прессекретарка поліції Запорізької області Олена Лебединська, 6 жовтня 24-річний чоловік поводився неадекватно – у нього була манія переслідування і напад психозу.
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На очах у співмешканки чоловік завдав собі кухонним ножем тілесні ушкодження в районі горла і завадив їй його зупинити. Внаслідок цього потерпілий помер.
Що кажуть у поліції
За фактом відомості внесені в ЕРДР за ознаками кримінального злочину, передбаченого ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) КК з додатковою позначкою "самогубство".
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