Під Запоріжжям окупанти залишили БТРи та втекли на "віджатих" автомобілях

Місцеві жителі кажуть, що путінські солдати дуже голодні і їм не до війни

Російські військові біжать. Колаж "Сьогодні"

У населеному пункті Орлянське Запорізької області російські військові залишили техніку, "віджали" у місцевих автомобілі та поїхали у напрямку Донецька. Про це "Сьогодні" розповіла місцева мешканка.

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За її словами, окупанти заїхали на танках і БТРах, розграбували магазини, а потім вирішили втекти найдорожчими машинами, які змогли знайти.

"Тут у Кам'янсько-Дніпровському районі віджали у людей машини, пострибали в машини, пальне позабирали і помчали у бік Донецька. Залишали свої БТРи", – сказала жінка.

Вона уточнила, що на машинах втекли ті солдати, що приїхали на БТРах. Також місцеві дізналися від російських військових, що тим видали сухпаї на дві доби, ось тільки вторгнення затяглося і настав голод.

Бої у Запорізькій області

25 лютого ворог вдарив ракетами у Запорізькій області. Удар був завданий по прикордонному підрозділу "Приморський посад", внаслідок чого серед прикордонників були загиблі та поранені.

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26 лютого окупанти зайняли територію колишнього аеропорту Бердянськ. Аеропорт хоч і не працює зараз, але знаходиться у безпосередній близькості до приморського міста.

28 лютого представник Ради оборони Запорізької області Іван Ареф'єв повідомив, що у Бердянську окупанти розстріляли місцевого жителя через телефон.

Також сьогодні місцеві жителі заспівали гімн України перед технікою ворога.