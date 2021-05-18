Подарували рекламу в телеграмі "Темний лицар": Тищенко вирішив не афішувати свій день народження

Нардеп, що оскандалився у квітні, не хоче знову потрапити в історію, як з вечіркою дружини, коли святкували в ресторані готелю і з салютом

Тищенко розповів, як святкує день народження

Народний депутат від "Слуги народу" Микола Тищенко, який місяць тому потрапив у скандал через вечірку в розпал локдауну, свій день народження 17 травня вирішив відсвяткувати тихо, а в подарунок нібито отримав "безкоштовну рекламу на телеграм-каналі "Темний лицар".

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Про це він розповів у інтерв'ю "Сьогодні".

За словами Тищенка, він не хоче афішувати місце, де святкує день народження, щоб знову не потрапити в історію, як зі святом дружини, коли святкували в ресторані готелю в центрі Києва і з салютом.

"Святкую свій день народження з друзями, колегами, побратимами. Місце не приховую, але й афішувати не хочу. Хочу відзначити і подякувати за подаровану безкоштовну річну рекламу на телеграм-каналі "Темний лицар". На "Дубінський Про", мабуть, грошей не вистачило", – розповів нардеп.

Нагадаємо, наприкінці квітня розгорівся скандал, коли в ЗМІ потрапили кадри і відео зі святкування дня народження дружини Миколи Тищенка Алли Баранівської під час жорсткого карантину.

Тоді був порушений не лише карантин – на заході також запускали заборонені ще з кінця 2019 року салюти, а серед гостей були чинні депутати і чиновники. Поведінку нардепа навіть обговорювали на засіданні фракції.

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Анонімний Telegram-канал "Темний лицар" відомий своїми викривальними матеріалами, в тому числі про політиків з нинішньої влади. Наприклад, у січні "Темний лицар" опублікував фото нардепа Миколи Тищенка на дорогому відпочинку в Дубаї.

За словами голови фракції "Слуги народу" Давида Арахамії, автором "Темного лицаря" є Олександр Дубинський, а "гостьовим" – його соратник, нардеп цієї ж політсили Максим Бужанський.